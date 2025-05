Extorsão e ameaças: quem é o filho de Latino acusado de crimes graves

Latino é o pai de Guilherme Rocha, mais conhecido como Namentti - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Latino chocou os fãs ao acusar o filho Guilherme Rocha, mais conhecido como Namentti, de agressão e de ser dependente químico. O rapaz, que conta com quase 10 mil seguidores no Instagram, já tentou ser cantor.

Quando o jovem completou 18 anos, Latino reconheceu a paternidade dele após um teste de DNA. Porém, o rapaz, que tentou carreira como cantor e compositor e até chegou a participar do clipe de ‘Se Beber Não Case’, lançado por Latino em 2022, já sabia que era filho do cantor desde os 14.

Afinal, quem é Guilherme Rocha?

Guilherme Rocha, de 26 anos, conhecido nas redes sociais como Namentti, é filho do músico com Verônica Rodrigues.

Com poucas publicações, ele tem quase 10 mil seguidores no Instagram e exibe momentos de lazer com amigos.

Na época em que teve a paternidade reconhecida, o músico o levou para morar em sua casa, o ajudou com empregos, mas o rapaz não se adaptou em nenhuma oportunidade, ocasionando uma série de problemas familiares.

Extorsão

Latino disse, em um pronunciamento publicado no Instagram, que era constantemente ameaçado pelo filho, que pedia dinheiro para não expor o conflito familiar para a mídia, alegando que todos acreditariam na versão dele e não na do pai.

“Ele vivia dizendo que se ele quisesse abrir a boca para falar mal de mim, as pessoas iam acreditar nele. E eu passei a vida inteira dando dinheiro para ele. Estou cansado de ser extorquido pelo meu filho”, confessou.

“Eu tive que parar, porque o dinheiro estava indo para sustentar o vício dele. Estou sofrendo muito, porque eu queria muito poder ajudá-lo, mas eu entendo que nesse momento eu tenho que cortar de vez o laço e a pensão, porque eu estava destruindo o meu próprio filho”, contou o famoso.

Veja o pronunciamento de Latino:

“Vida de um cidadão normal”

Após ser exposto por Latino, Namentti afirmou que gostaria de ter “vida de um cidadão normal”, trabalhar e fazer shows no final de semana. “Sertanejo por hobbie! Depois de conhecer meu pai, não quero mais fama e sucesso”, declarou, após uma seguidora afirmar que ele poderia aproveitar o momento em que seu nome está sendo falado para ganhar fama.

Em outro momento, ele detonou o pai. “Convive com ele para tu ver! Só tem fama e dinheiro, mas caráter é zero em si. Não tô falando dele fumar, ele faz o que quiser com a vida dele. Só não seja hipócrita. E outra: ele não me ajuda, mas atrapalha muito me difamando e todo mundo fica do lado dele porque é rico e famoso! Mas eu convivi”, disse.

Por fim, ele fez graves acusações contra Latino. “Ele colocava amante novinha dentro de casa, falava que era para mim! Me fez usar droga para c@#@$%! Me abalou psicologicamente várias vezes , então mora com ele para tu conheceres. Nem mulher esse cara sabe segurar, quem dirá filho amar ele! Ele quis me destruir, então deixa eu me defender”, encerrou.

Pai de 12 filhos

Vale lembrar que Latino é pai de 10 filhos biológicos, todos frutos de relacionamentos diferentes. As idades dos jovens variam entre 11 e 29 anos e a maioria deles é ligado a artes.

São eles: Dayana Maia, filha da advogada Izabel Cristina; Amanda Rocha, filha de Jucinéia de Oliveira, ex-presidente de fã-clube de Latino; Victor Hugo, filho de Roselma Severina de Souza; Guilherme Gabriel, filho de Verônica Rodrigues; Bruna Morais, filha de Josélia Morais; Suzanna Freitas, filha de Kelly Key; Ana Júlia, filha de Neusimar Condensei; Bernardo Neiva, filho da modelo Fernanda Neiva; Valentina Deneno, filha de Glaucia Deneno e Matheus, filho de Jaqueline Blandy.