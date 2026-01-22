Menu
FAMOSOS

Ex-BBB mente idade e web dispara: "Tá acabado"

Influenciador virou alvo de piadas nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

22/01/2026 - 17:36 h
Ex-BBB mente idade e web dispara
Ex-BBB mente idade e web dispara -

O ex-BBB Eliezer virou alvo de piadas nas redes sociais após mentir sobre a própria idade durante as comemorações de seu aniversário. Em um dos vídeos que viralizou, o influenciador afirmou ter 26 anos, quando, na verdade, completou 36.

“Começando as comemorações dos meus 26 anos”, disse ele durante uma viagem ao lado da esposa, Viih Tube, e dos filhos.

A declaração não passou despercebida pelos seguidores. Um internauta comentou sobre a aparência do ex-brother: “Meu Deus, 26? Eu jurava que você já estava quase nos 40. Tá acabado igual a mim, gente como a gente mesmo. Adoro isso em você. Parabéns”.

Eliezer respondeu ao comentário em tom irônico. “Fã ou hater? O jeito que vocês demonstram gostar de mim é diferenciado. Muito verdadeiro”, rebateu.

Em seguida, ainda em bom humor, o influenciador admitiu a brincadeira e revelou a idade real. “Eu tentei enganar vocês e achei que ninguém perceberia. Mas é 36! Tem gente falando que é mais de 40, sacanagem”, declarou.

Nas redes sociais, outros internautas também reagiram à situação. “Me desculpem, mas também pensei o mesmo e não tem nada a ver com hate”, escreveu um. “Se vocês não querem ler esse tipo de comentário, façam como eu e digam que sua idade é 60”, brincou outro.

Um post compartilhado por Segue a Cami (@segueacami)

x