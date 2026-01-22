Andressa Urach se revolta após ter visto negado nos EUA

A famosa está impedida de entrar no país - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach usou seu perfil do Instagram para fazer um desabafo nesta quinta-feira, 22. A influenciadora revelou que realizou uma nova tentativa de visto para viajar aos Estados Unidos, mas o pedido foi negado.

Em seu relato, ela alegou que acredita que a resposta negativa foi dada devido ao seu trabalho com a gravação de vídeos de conteúdo adulto e canções de funk. “Sei que o que faço incomoda muita gente. As letras que canto falam de temas que nem todo mundo aceita bem”, disse ela.

“Acredito que isso pese, principalmente, porque em alguns estados americanos a prostituição é crime. Com esse cenário atual, fico até com receio de tentar de novo. Se pessoas sem histórico nenhum já enfrentam dificuldades, imagina alguém que publicamente trabalha com conteúdo adulto”, completou a famosa, que recentemente deu o que falar após gravar um vídeo íntimo com seu filho mais velho, Arthur Urach.

Caso antigo

A ex-participante do reality show ‘A Fazenda’, da Record TV, também explicou que essa é a segunda vez que os EUA negam seu pedido de visto. Na primeira vez ela ainda pertencia à religião evangélica e era casada.

“Meu visto ainda estava dentro do prazo. Eu já tinha ido outras vezes aos Estados Unidos, sem nenhum problema, assim como meu ex-marido e meu filho”, afirmou ela, se referindo ao filho mais novo, Leon.

“Acredito que o fato de eu ter contado em livro que fui garota de programa no passado foi suficiente para cancelarem o meu visto. Eu não estava cometendo nenhum crime, tinha família, trabalho, empresa e vida estruturada. Mesmo assim, fui impedida de entrar no país e agora tive o pedido negado novamente”, concluiu.