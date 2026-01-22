Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BARRADA!

Andressa Urach se revolta após ter visto negado nos EUA

A influenciadora digital fez um desabafo nas redes sociais sobre o caso

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

22/01/2026 - 21:07 h
A famosa está impedida de entrar no país
A famosa está impedida de entrar no país -

Andressa Urach usou seu perfil do Instagram para fazer um desabafo nesta quinta-feira, 22. A influenciadora revelou que realizou uma nova tentativa de visto para viajar aos Estados Unidos, mas o pedido foi negado.

Em seu relato, ela alegou que acredita que a resposta negativa foi dada devido ao seu trabalho com a gravação de vídeos de conteúdo adulto e canções de funk. “Sei que o que faço incomoda muita gente. As letras que canto falam de temas que nem todo mundo aceita bem”, disse ela.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Acredito que isso pese, principalmente, porque em alguns estados americanos a prostituição é crime. Com esse cenário atual, fico até com receio de tentar de novo. Se pessoas sem histórico nenhum já enfrentam dificuldades, imagina alguém que publicamente trabalha com conteúdo adulto”, completou a famosa, que recentemente deu o que falar após gravar um vídeo íntimo com seu filho mais velho, Arthur Urach.

Leia Também:

Latino interna filho em clínica de reabilitação após polêmica
Ex-BBB mente idade e web dispara: "Tá acabado"
Bell Marques vai ser avô: Rafa e Pati Guerra esperam o primeiro filho

Caso antigo

A ex-participante do reality show ‘A Fazenda’, da Record TV, também explicou que essa é a segunda vez que os EUA negam seu pedido de visto. Na primeira vez ela ainda pertencia à religião evangélica e era casada.

“Meu visto ainda estava dentro do prazo. Eu já tinha ido outras vezes aos Estados Unidos, sem nenhum problema, assim como meu ex-marido e meu filho”, afirmou ela, se referindo ao filho mais novo, Leon.

“Acredito que o fato de eu ter contado em livro que fui garota de programa no passado foi suficiente para cancelarem o meu visto. Eu não estava cometendo nenhum crime, tinha família, trabalho, empresa e vida estruturada. Mesmo assim, fui impedida de entrar no país e agora tive o pedido negado novamente”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Andressa Urach estados unidos EUA

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A famosa está impedida de entrar no país
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

A famosa está impedida de entrar no país
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

A famosa está impedida de entrar no país
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

A famosa está impedida de entrar no país
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

x