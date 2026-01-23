ENTRETENIMENTO
Fã tatua o próprio rosto para ficar parecido com Gusttavo Lima
Atitude inusitada viralizou nas redes sociais
Por Victoria Isabel
Um fã do cantor Gusttavo Lima surpreendeu as redes sociais ao publicar um vídeo tatuando o próprio rosto com uma barba, na tentativa de ficar parecido com o artista. A atitude inusitada chamou a atenção de internautas, contudo, ele não foi o único a cometer as chamadas “loucuras de fã” pelo Embaixador.
Embora o admirador não tenha sido identificado, ele está longe de ser o único a levar a idolatria ao extremo. Casos envolvendo homenagens, tatuagens e até presentes luxuosos já marcaram a relação intensa entre Gusttavo Lima e seus fãs.
Veja vídeo:
🚨 Veja l Fã de Gusttavo Lima tatua barba no rosto pra ficar parecido com o cantor pic.twitter.com/zLK12P8v8k— Notícias Paralelas (@NP__Oficial) January 22, 2026
Homenagens que viram tatuagem
As tatuagens parecem ser uma das formas mais comuns de demonstração de carinho ao sertanejo. O próprio Gusttavo Lima já compartilhou em suas redes sociais a homenagem de uma fã que eternizou o nome e a imagem do cantor na pele.
“Olha a tattoo que uma fã fez… Obrigado pelo carinho, top demais”, escreveu ele na publicação.
Outra admiradora que marcou sua pela Sara Santana. Ela viralizou ao mostrar uma tatuagem gigante com o rosto de Gusttavo Lima, acompanhada da frase “Fala comigo, bb”. Longe de ser discreta, a homenagem rapidamente chamou atenção nas redes.
Na publicação, Sara pediu ajuda aos seguidores para que a tatuagem chegasse até o cantor e conseguiu. Gusttavo Lima repostou a imagem em seu Instagram, adicionando um coração.
