ENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Fã tatua o próprio rosto para ficar parecido com Gusttavo Lima

Atitude inusitada viralizou nas redes sociais

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

23/01/2026 - 10:21 h
Fã do cantor Gusttavo Lima
Fã do cantor Gusttavo Lima -

Um fã do cantor Gusttavo Lima surpreendeu as redes sociais ao publicar um vídeo tatuando o próprio rosto com uma barba, na tentativa de ficar parecido com o artista. A atitude inusitada chamou a atenção de internautas, contudo, ele não foi o único a cometer as chamadas “loucuras de fã” pelo Embaixador.

Embora o admirador não tenha sido identificado, ele está longe de ser o único a levar a idolatria ao extremo. Casos envolvendo homenagens, tatuagens e até presentes luxuosos já marcaram a relação intensa entre Gusttavo Lima e seus fãs.

Veja vídeo:

Homenagens que viram tatuagem

As tatuagens parecem ser uma das formas mais comuns de demonstração de carinho ao sertanejo. O próprio Gusttavo Lima já compartilhou em suas redes sociais a homenagem de uma fã que eternizou o nome e a imagem do cantor na pele.

“Olha a tattoo que uma fã fez… Obrigado pelo carinho, top demais”, escreveu ele na publicação.

Imagem ilustrativa da imagem Fã tatua o próprio rosto para ficar parecido com Gusttavo Lima
| Foto: Reprodução/Redes Sociais

Outra admiradora que marcou sua pela Sara Santana. Ela viralizou ao mostrar uma tatuagem gigante com o rosto de Gusttavo Lima, acompanhada da frase “Fala comigo, bb”. Longe de ser discreta, a homenagem rapidamente chamou atenção nas redes.

Imagem ilustrativa da imagem Fã tatua o próprio rosto para ficar parecido com Gusttavo Lima
| Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na publicação, Sara pediu ajuda aos seguidores para que a tatuagem chegasse até o cantor e conseguiu. Gusttavo Lima repostou a imagem em seu Instagram, adicionando um coração.

