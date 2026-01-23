Menu
FAMOSOS

Andressa Urach expõe quanto paga ao filho por conteúdo e valor surpreende

Influenciadora vem gerando debates nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

23/01/2026 - 14:31 h
Criadora de conteúdo vem gerando debates nas redes sociais
-

Andressa Urach e o filho, Arthur Urach, geraram debate nas redes sociais após a divulgação de um conteúdo adulto produzido em conjunto. A parceria entre mãe e filho despertou a curiosidade dos internautas sobre como funciona a dinâmica da produção do material.

Arthur atua nos bastidores, exercendo funções técnicas relacionadas às gravações da mãe. Em entrevista ao podcast Podpah, no fim de 2025, a criadora de conteúdo adulto revelou que repassa ao filho 10% de tudo o que fatura com esse tipo de produção.

Para se ter uma noção dos valores, em 2023 Andressa contou que faturou cerca de R$ 7 milhões em um ano na plataforma Privacy, o que teria rendido aproximadamente R$ 700 mil a Arthur, sem contabilizar os ganhos provenientes do OnlyFans e do Close Fans.

Atualmente com 20 anos, Arthur é responsável pela captação das imagens e pela estrutura técnica das gravações. Segundo ele, há planejamento envolvido no processo. “As cenas são roteirizadas, com tempo definido para cada parte e pausas para ajustes”, afirmou.

Novos horizontes

A influenciadora revelou que irá lançar uma plataforma própria de conteúdo adulto. Conhecida por produzir materiais voltados ao público maior de 18 anos, ela promete inovar o mercado com suas propostas.

“Em um mês vou criar uma plataforma de conteúdo para os criadores que estão cansados do mimimi de algumas plataformas”, declarou em uma publicação nas redes sociais.

Batizada de “Andressa Urach Videos”, a nova plataforma foi apresentada pela influenciadora como um projeto ambicioso. Em outra postagem, ela deu mais detalhes sobre a iniciativa. “Vai ser a maior plataforma de conteúdo adulto e fetiches (dentro da lei). Já anota esse nome aí! Lá os criadores serão livres pra trabalhar”, escreveu.

x