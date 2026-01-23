QUADRO MENTAL
BBB 26: hospital psiquiátrico detalha internação de Pedro; confira
Ex-participante teve uma saída polêmica do reality show
Por Gustavo Nascimento
Após uma saída polêmica do BBB 26, o curitibano Pedro Henrique Espindola, de 22 anos, foi internado no Hospital San Julian, em Piraquara (PR), na quarta-feira, 21, sob alegações de confusão mental e surto.
Em um comunicado, a instituição deu detalhes da internação do ex-participante do reality show. Na nota, eles afirmam que ele deu entrada por volta das 15h, acompanhado da mãe e de advogados, e foi encaminhado inicialmente a uma unidade de tratamento supervisionado, com o objetivo de estabilizar o quadro mental.
Após essa fase, será definido o tratamento terapêutico ao qual ele será submetido, que geralmente ocorre em quatro etapas:
- Observação constante;
- Participação em grupos e atividades coletivas;
- Adoção de responsabilidades dentro da instituição;
- Preparação para a alta hospitalar.
O Hospital San Julian atende exclusivamente o público masculino e possui três unidades: uma voltada a pacientes com transtornos psiquiátricos, outra destinada ao tratamento de dependência química e uma terceira para adolescentes internados.
Confira a nota
“Em razão da grande repercussão nacional e dos inúmeros contatos recebidos por esta instituição em busca de informações, o Hospital San Julian divulga, por meio da presente, a seguinte nota oficial:
Confirmamos que o Sr. Pedro Henrique Espíndola encontra-se internado neste hospital desde o dia 21/01/2026, por volta das 15h, mediante encaminhamento por equipamento de saúde do Município de Pontal do Paraná/PR, com regulação realizada pela Central de Leitos Psiquiátricos do Estado.
No momento do internamento, o paciente estava acompanhado de sua genitora e de seus advogados, tendo todo o procedimento ocorrido dentro da normalidade.
Atualmente, o paciente encontra-se em unidade de tratamento supervisionado, destinada à estabilização do quadro e à definição do respectivo programa terapêutico.
Esclarecemos que toda e qualquer informação relativa à condição clínica do paciente é prestada exclusivamente à familiar responsável pela internação, em estrita conformidade à legislação vigente e ao dever de sigilo médico.
O Hospital San Julian, referência no Estado ao longo de seus 57 anos de história, reafirma seu compromisso com a excelência assistencial e informa que seguirá disponibilizando ao paciente o melhor atendimento, com equipe multidisciplinar qualificada e infraestrutura adequada.”
