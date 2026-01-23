Isabelle Nogueira desabafa sobre amizade com Davi Brito

A ex-BBB contou detalhes da relação - Foto: Reprodução | Instagram

Isabelle Nogueira abriu o coração e desabafou sobre o estado atual de sua amizade com Davi Brito. Parceira do baiano durante o BBB 24, edição que o consagrou como campeão, a Cunhã Poranga do Boi Garantido afirmou que ainda mantém uma boa relação com ele.

“Eu ainda tenho amizade com o Davi. Inclusive a gente se falou essa semana que eu estava vindo para cá. Cheguei agorinha, ainda não encontrei ele e nem ninguém. Cheguei muito rápido e já vim direto aqui trabalhar”, disse ela durante uma conversa com a imprensa baiana nesta sexta-feira, 23.

Vale lembrar que Davi compartilhou recentemente o print de uma chamada de vídeo com Isabelle. “Te amo”, escreveu ele na legenda do post, deixando claro que ainda há vínculo entre eles.