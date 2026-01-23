Menu
AMIZADE ETERNA?

Isabelle Nogueira desabafa sobre amizade com Davi Brito

A influenciadora e o baiano ficaram amigos durante o BBB 24

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

23/01/2026 - 20:48 h
A ex-BBB contou detalhes da relação -

Isabelle Nogueira abriu o coração e desabafou sobre o estado atual de sua amizade com Davi Brito. Parceira do baiano durante o BBB 24, edição que o consagrou como campeão, a Cunhã Poranga do Boi Garantido afirmou que ainda mantém uma boa relação com ele.

“Eu ainda tenho amizade com o Davi. Inclusive a gente se falou essa semana que eu estava vindo para cá. Cheguei agorinha, ainda não encontrei ele e nem ninguém. Cheguei muito rápido e já vim direto aqui trabalhar”, disse ela durante uma conversa com a imprensa baiana nesta sexta-feira, 23.

Vale lembrar que Davi compartilhou recentemente o print de uma chamada de vídeo com Isabelle. “Te amo”, escreveu ele na legenda do post, deixando claro que ainda há vínculo entre eles.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por EXCLUSIVAS DA FAMA (@exclusivasdafama)

