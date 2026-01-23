Menu
ENTRETENIMENTO
VENDIDA

Sertanejo vende mansão de R$ 50 milhões por motivo curioso

O artista colocou o imóvel luxuoso á venda

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

23/01/2026 - 21:56 h
A mansão foi vendida após anos
A mansão foi vendida após anos -

Luan Santana resolveu dar adeus a uma de suas propriedades luxuosas no condomínio Alphaville. Avaliado em cerca de R$ 50 milhões, o imóvel de mais de dois mil metros quadrados de área foi vendido pelo artista em 2024 por um motivo curioso.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Luan Santana (@luansantana)

A mudança repentina e saída do local aconteceu anos antes da venda. O artista construiu a propriedade em 2020, para morar com sua noiva da época, que agora é oficialmente esposa, Jade Magalhães. Porém o desejo não foi concluído, pois o casal ficou separado por dois anos.

Na época, o artista concedeu uma entrevista e revelou que sou do local por não se sentir bem no espaço. Ele afirmou que se sentia cobrado internamente para aproveitar cada espaço e preferiu se mudar de vez.

Construída com uma mistura de luxo e lazer, a casa conta com cinco suítes, sendo uma principal com 160 metros quadrados, dez banheiros e uma garagem com capacidade para 20 carros. Além de piscina, spa, sauna e um sistema de som integrado em quase todos os cômodos.

