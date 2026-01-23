VENDIDA
Sertanejo vende mansão de R$ 50 milhões por motivo curioso
O artista colocou o imóvel luxuoso á venda
Por Franciely Gomes
Luan Santana resolveu dar adeus a uma de suas propriedades luxuosas no condomínio Alphaville. Avaliado em cerca de R$ 50 milhões, o imóvel de mais de dois mil metros quadrados de área foi vendido pelo artista em 2024 por um motivo curioso.
A mudança repentina e saída do local aconteceu anos antes da venda. O artista construiu a propriedade em 2020, para morar com sua noiva da época, que agora é oficialmente esposa, Jade Magalhães. Porém o desejo não foi concluído, pois o casal ficou separado por dois anos.
Leia Também:
Na época, o artista concedeu uma entrevista e revelou que sou do local por não se sentir bem no espaço. Ele afirmou que se sentia cobrado internamente para aproveitar cada espaço e preferiu se mudar de vez.
Construída com uma mistura de luxo e lazer, a casa conta com cinco suítes, sendo uma principal com 160 metros quadrados, dez banheiros e uma garagem com capacidade para 20 carros. Além de piscina, spa, sauna e um sistema de som integrado em quase todos os cômodos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes