Destino "secreto" perto de Salvador vira opção de atrizes para férias
Região de praia não tem barracas ou a presença de vendedores ambulantes
Por Gustavo Nascimento
As atrizes brasileiras Taís Araújo, Mônica Martinelli, Dani Calabresa e Ingrid Guimarães escolheram Busca Vida, região de praia em Camaçari, como destino para uma viagem entre amigas neste começo de ano. O local escolhido pelas artistas fica localizado um pouco depois de Lauro de Freitas, a cerca de 8 km do Aeroporto de Salvador.
Mesmo não sendo tão conhecido nacionalmente, a região no litoral norte da Bahia é ideal para quem busca descansar e recarregar as energias, já que a praia não tem barracas ou a presença de vendedores ambulantes. Deste modo, quem curte o dia na região precisa levar os próprios alimentos e bebidas.
As atrizes compartilharam nas redes sociais alguns registros da viagem à região, além de mostrarem a rotina em uma casa de temporada que alugaram.
