HOME > SALVADOR
SALVADOR

Transporte em Salvador vai mudar para o Ba-Vi e Festival de Verão

Prefeitura organizou esquema especial

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

23/01/2026 - 15:10 h | Atualizada em 23/01/2026 - 15:41
Salvador terá esquema especial para o Festival de Verão
Salvador terá esquema especial para o Festival de Verão

A Prefeitura de Salvador montou um esquema especial de transporte para atender as demandas de público durante o Ba-Vi, que acontece neste domingo, 25, no Barradão e Festival de Verão 2026, que acontece tanto neste sábado, 24 e domingo, 25, no Wet Eventos.

A operação, feita em parceria com a Semob (Secretaria de Mobilidade), funciona para garantir mais conforto, segurança e agilidade para as pessoas que vão frequentar os eventos.

Veja a operação do Ba-Vi

Abrindo as novidades, a linha especial 1899 - Estádio Barradão – Estação Flamboyant vai operar com cinco veículos, que ficarão a disposição da população das 13h às 16h (com base na Estação Flamboyant) e das 18h às 20h (com base na Avenida Mário Sérgio),

Somado a isso, três veículos reguladores vão estar posicionados na Estação Pirajá, também das 13h às 20h, reforçando o atendimento ao púbico e garantindo um retorno rápido e seguro.

Táxis

Para ampliar a opção dos transportes, um ponto de táxi será implementado na rotatória em frente ao Barradão.

Metrô

Já para o metrô, a CCR Metrô Bahia reforçou suas operações para o clássico focando na segurança dos torcedores. O sistema vai oferecer um reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), além de ajustar a quantidade de viagens conforme o fluxo de passageiros.

Ba-Vi terá operação de transporte especial
Ba-Vi terá operação de transporte especial | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Entenda a operação do Festival de Verão

Nos dias do evento, uma frota reguladora vai operar na Estação Mussurunga, com veículos operando de 2h30 às 9h30, ampliando a oferta de transporte e facilitando o retorno do público.

Vale ressaltar que os veículos vão ficar à disposição da equipe de fiscalização, e vão poder ser utilizados de acordo com a demanda dos usuários.

Madrugada de domingo

Pela madrugada do domingo, 25, oito linhas terão seu início da operação antecipado, com saídas a partir das 3h da manhã, dos terminais Mussurunga e Acesso Norte, sendo elas:

  • 1067 – Estação Mussurunga x Bosque das Bromélias;
  • 1042 – Estação Mussurunga x Mussurunga II (LJ);
  • 1055 – Estação Mussurunga x Ribeira;
  • 1079 – Estação Mussurunga x Praia do Flamengo;
  • 1053 – Estação Mussurunga x Ondina / Barra;
  • 1049 – Estação Mussurunga x Alto do Coqueirinho;
  • 1123 – Terminal Acesso Norte x Saboeiro / Metrô Imbuí;
  • 1143 – Terminal Acesso Norte x Barroquinha.

Madrugada de segunda-feira

Já pela madrugada de segunda-feira, 26, a operação segue com antecipação na saída do veículos, partindo das 2h20, nas seguintes linhas:

  • 1067 – Estação Mussurunga x Bosque das Bromélias;
  • 1042 – Estação Mussurunga x Mussurunga II (LJ);
  • 301 – Terminal Acesso Norte x Alto do Peru;
  • 1049 – Estação Mussurunga x Alto do Coqueirinho;
  • 1041 – Estação Mussurunga x Mussurunga I (C/G);
  • 1025 – Estação Mussurunga x Barro Duro;
  • 1055 – Estação Mussurunga x Ribeira;
  • 1046 – Estação Mussurunga x Parque São Cristóvão.

Que horas começa o Festival de Verão? Veja horários e a ordem completa dos shows
Verão em Salvador: Tio Elétrico faz shows grátis e festa pré-Carnaval
Carnaval de Itabuna: com presença do governador, festa retoma após 5 anos
Festa dos Navegantes promete agitar Jaguaripe com grandes shows

Transporte individual

Para as pessoas que preferirem o transporte individual, pontos de táxi e mototáxi serão instalados próximo aos locais de acesso ao evento.

Veículos de aplicativo vão precisar fazer o embarque e desembarque de passageiros nos locais apropriados, sem impedir o fluxo da região.

Além disso, agentes da Semob e prepostos das concessionárias vão estar distribuídos pela área para orientar os usuários e acompanhar a operação durante o evento.

Veja o horário dos show do Festival de Verão

A programação do Festival de Verão 2026 será distribuída entre os palcos: Cais, Ponte e Palco Rua by Coke Studio, reunindo diferentes estilos, gerações e encontros inéditos. Ao todo, serão mais de 20 horas de shows ao longo do fim de semana.

Sábado (24 de janeiro): veja a ordem das atrações

  • Rachel Reis, com participação de Márcio Victor (Palco Ponte)
  • Ney Matogrosso (Palco Cais)
  • Caetano Veloso (Palco Ponte)
  • Ivete Sangalo (Palco Cais)
  • “Dominguinho” – João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho (Palco Ponte)
  • Carlinhos Brown (Palco Cais)

Portões abrem às 15h | Primeiro show às 17h

Domingo (25 de janeiro): programação completa

  • Teto convida WIU (Palco Cais)
  • Luísa Sonza (Palco Ponte)
  • Léo Santana (Palco Cais)
  • Wesley Safadão, com Elba Ramalho (Palco Ponte)
  • Péricles (Palco Cais)
  • Belo (Palco Ponte)

Portões abrem às 15h | Primeiro show às 17h

x