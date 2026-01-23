Transporte em Salvador vai mudar para o Ba-Vi e Festival de Verão

Salvador terá esquema especial para o Festival de Verão - Foto: Bruno Concha / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador montou um esquema especial de transporte para atender as demandas de público durante o Ba-Vi, que acontece neste domingo, 25, no Barradão e Festival de Verão 2026, que acontece tanto neste sábado, 24 e domingo, 25, no Wet Eventos.

A operação, feita em parceria com a Semob (Secretaria de Mobilidade), funciona para garantir mais conforto, segurança e agilidade para as pessoas que vão frequentar os eventos.

Veja a operação do Ba-Vi

Abrindo as novidades, a linha especial 1899 - Estádio Barradão – Estação Flamboyant vai operar com cinco veículos, que ficarão a disposição da população das 13h às 16h (com base na Estação Flamboyant) e das 18h às 20h (com base na Avenida Mário Sérgio),

Somado a isso, três veículos reguladores vão estar posicionados na Estação Pirajá, também das 13h às 20h, reforçando o atendimento ao púbico e garantindo um retorno rápido e seguro.

Táxis

Para ampliar a opção dos transportes, um ponto de táxi será implementado na rotatória em frente ao Barradão.

Metrô

Já para o metrô, a CCR Metrô Bahia reforçou suas operações para o clássico focando na segurança dos torcedores. O sistema vai oferecer um reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), além de ajustar a quantidade de viagens conforme o fluxo de passageiros.

Ba-Vi terá operação de transporte especial | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Entenda a operação do Festival de Verão

Nos dias do evento, uma frota reguladora vai operar na Estação Mussurunga, com veículos operando de 2h30 às 9h30, ampliando a oferta de transporte e facilitando o retorno do público.

Vale ressaltar que os veículos vão ficar à disposição da equipe de fiscalização, e vão poder ser utilizados de acordo com a demanda dos usuários.

Madrugada de domingo

Pela madrugada do domingo, 25, oito linhas terão seu início da operação antecipado, com saídas a partir das 3h da manhã, dos terminais Mussurunga e Acesso Norte, sendo elas:

1067 – Estação Mussurunga x Bosque das Bromélias;

1042 – Estação Mussurunga x Mussurunga II (LJ);

1055 – Estação Mussurunga x Ribeira;

1079 – Estação Mussurunga x Praia do Flamengo;

1053 – Estação Mussurunga x Ondina / Barra;

1049 – Estação Mussurunga x Alto do Coqueirinho;

1123 – Terminal Acesso Norte x Saboeiro / Metrô Imbuí;

1143 – Terminal Acesso Norte x Barroquinha.

Madrugada de segunda-feira

Já pela madrugada de segunda-feira, 26, a operação segue com antecipação na saída do veículos, partindo das 2h20, nas seguintes linhas:

1067 – Estação Mussurunga x Bosque das Bromélias;

1042 – Estação Mussurunga x Mussurunga II (LJ);

301 – Terminal Acesso Norte x Alto do Peru;

1049 – Estação Mussurunga x Alto do Coqueirinho;

1041 – Estação Mussurunga x Mussurunga I (C/G);

1025 – Estação Mussurunga x Barro Duro;

1055 – Estação Mussurunga x Ribeira;

1046 – Estação Mussurunga x Parque São Cristóvão.

Transporte individual

Para as pessoas que preferirem o transporte individual, pontos de táxi e mototáxi serão instalados próximo aos locais de acesso ao evento.

Veículos de aplicativo vão precisar fazer o embarque e desembarque de passageiros nos locais apropriados, sem impedir o fluxo da região.

Além disso, agentes da Semob e prepostos das concessionárias vão estar distribuídos pela área para orientar os usuários e acompanhar a operação durante o evento.

Veja o horário dos show do Festival de Verão

A programação do Festival de Verão 2026 será distribuída entre os palcos: Cais, Ponte e Palco Rua by Coke Studio, reunindo diferentes estilos, gerações e encontros inéditos. Ao todo, serão mais de 20 horas de shows ao longo do fim de semana.

Sábado (24 de janeiro): veja a ordem das atrações

Rachel Reis, com participação de Márcio Victor (Palco Ponte)

Ney Matogrosso (Palco Cais)

Caetano Veloso (Palco Ponte)

Ivete Sangalo (Palco Cais)

“Dominguinho” – João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho (Palco Ponte)

Carlinhos Brown (Palco Cais)

Portões abrem às 15h | Primeiro show às 17h

Domingo (25 de janeiro): programação completa

Teto convida WIU (Palco Cais)

Luísa Sonza (Palco Ponte)

Léo Santana (Palco Cais)

Wesley Safadão, com Elba Ramalho (Palco Ponte)

Péricles (Palco Cais)

Belo (Palco Ponte)

Portões abrem às 15h | Primeiro show às 17h