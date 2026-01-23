SALVADOR
Transporte em Salvador vai mudar para o Ba-Vi e Festival de Verão
Prefeitura organizou esquema especial
A Prefeitura de Salvador montou um esquema especial de transporte para atender as demandas de público durante o Ba-Vi, que acontece neste domingo, 25, no Barradão e Festival de Verão 2026, que acontece tanto neste sábado, 24 e domingo, 25, no Wet Eventos.
A operação, feita em parceria com a Semob (Secretaria de Mobilidade), funciona para garantir mais conforto, segurança e agilidade para as pessoas que vão frequentar os eventos.
Veja a operação do Ba-Vi
Abrindo as novidades, a linha especial 1899 - Estádio Barradão – Estação Flamboyant vai operar com cinco veículos, que ficarão a disposição da população das 13h às 16h (com base na Estação Flamboyant) e das 18h às 20h (com base na Avenida Mário Sérgio),
Somado a isso, três veículos reguladores vão estar posicionados na Estação Pirajá, também das 13h às 20h, reforçando o atendimento ao púbico e garantindo um retorno rápido e seguro.
Táxis
Para ampliar a opção dos transportes, um ponto de táxi será implementado na rotatória em frente ao Barradão.
Metrô
Já para o metrô, a CCR Metrô Bahia reforçou suas operações para o clássico focando na segurança dos torcedores. O sistema vai oferecer um reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), além de ajustar a quantidade de viagens conforme o fluxo de passageiros.
Entenda a operação do Festival de Verão
Nos dias do evento, uma frota reguladora vai operar na Estação Mussurunga, com veículos operando de 2h30 às 9h30, ampliando a oferta de transporte e facilitando o retorno do público.
Vale ressaltar que os veículos vão ficar à disposição da equipe de fiscalização, e vão poder ser utilizados de acordo com a demanda dos usuários.
Madrugada de domingo
Pela madrugada do domingo, 25, oito linhas terão seu início da operação antecipado, com saídas a partir das 3h da manhã, dos terminais Mussurunga e Acesso Norte, sendo elas:
- 1067 – Estação Mussurunga x Bosque das Bromélias;
- 1042 – Estação Mussurunga x Mussurunga II (LJ);
- 1055 – Estação Mussurunga x Ribeira;
- 1079 – Estação Mussurunga x Praia do Flamengo;
- 1053 – Estação Mussurunga x Ondina / Barra;
- 1049 – Estação Mussurunga x Alto do Coqueirinho;
- 1123 – Terminal Acesso Norte x Saboeiro / Metrô Imbuí;
- 1143 – Terminal Acesso Norte x Barroquinha.
Madrugada de segunda-feira
Já pela madrugada de segunda-feira, 26, a operação segue com antecipação na saída do veículos, partindo das 2h20, nas seguintes linhas:
- 1067 – Estação Mussurunga x Bosque das Bromélias;
- 1042 – Estação Mussurunga x Mussurunga II (LJ);
- 301 – Terminal Acesso Norte x Alto do Peru;
- 1049 – Estação Mussurunga x Alto do Coqueirinho;
- 1041 – Estação Mussurunga x Mussurunga I (C/G);
- 1025 – Estação Mussurunga x Barro Duro;
- 1055 – Estação Mussurunga x Ribeira;
- 1046 – Estação Mussurunga x Parque São Cristóvão.
Transporte individual
Para as pessoas que preferirem o transporte individual, pontos de táxi e mototáxi serão instalados próximo aos locais de acesso ao evento.
Veículos de aplicativo vão precisar fazer o embarque e desembarque de passageiros nos locais apropriados, sem impedir o fluxo da região.
Além disso, agentes da Semob e prepostos das concessionárias vão estar distribuídos pela área para orientar os usuários e acompanhar a operação durante o evento.
Veja o horário dos show do Festival de Verão
A programação do Festival de Verão 2026 será distribuída entre os palcos: Cais, Ponte e Palco Rua by Coke Studio, reunindo diferentes estilos, gerações e encontros inéditos. Ao todo, serão mais de 20 horas de shows ao longo do fim de semana.
Sábado (24 de janeiro): veja a ordem das atrações
- Rachel Reis, com participação de Márcio Victor (Palco Ponte)
- Ney Matogrosso (Palco Cais)
- Caetano Veloso (Palco Ponte)
- Ivete Sangalo (Palco Cais)
- “Dominguinho” – João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho (Palco Ponte)
- Carlinhos Brown (Palco Cais)
Portões abrem às 15h | Primeiro show às 17h
Domingo (25 de janeiro): programação completa
- Teto convida WIU (Palco Cais)
- Luísa Sonza (Palco Ponte)
- Léo Santana (Palco Cais)
- Wesley Safadão, com Elba Ramalho (Palco Ponte)
- Péricles (Palco Cais)
- Belo (Palco Ponte)
Portões abrem às 15h | Primeiro show às 17h
