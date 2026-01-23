Menu
VERÃO
PRÉ-FOLIA

Verão em Salvador: Tio Elétrico faz shows grátis e festa pré-Carnaval

Grupo passa por Caetité e retorna à capital com apresentações gratuitas em shoppings, além de encerrar janeiro com evento pago no Boteco do França

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

23/01/2026 - 12:01 h
A programação começa no dia 22 de janeiro
A programação começa no dia 22 de janeiro -

O verão na Bahia ganha uma sequência de shows com a Banda Tio Elétrico, que prepara uma agenda especial com apresentações em Salvador e no interior do estado.

Com repertório voltado para diferentes gerações e clima de pré-Carnaval, o grupo reúne música, memória afetiva e referências à história do trio elétrico, símbolo da folia baiana.

A programação começa no dia 22 de janeiro, quando a banda retorna ao município de Caetité (BA) para comandar o Bloquinho de Quinta, levando a sonoridade do grupo e celebrando a cultura popular no clima que antecede o Carnaval.

De volta à capital, o Tio Elétrico se apresenta no dia 23 de janeiro, no Shopping Paseo, no Itaigara, às 18h, com show gratuito. Em seguida, no dia 25 de janeiro, é a vez do Terraço do Barra – Shopping Barra receber a banda, às 18h30, também com apresentação gratuita, em clima de verão e com repertório que inclui sucessos voltados para a criançada.

A agenda de janeiro se encerra no dia 31, com a banda à frente da festa Palhaçada Profana, no Boteco do França – Varanda, a partir das 18h, com ingressos à venda e proposta de manter o clima total de pré-Carnaval.

Com uma trajetória marcada por canções que atravessam gerações, a Banda Tio Elétrico reforça a proposta de fazer o público cantar, dançar e reviver grandes momentos que embalam o verão e o Carnaval da Bahia.

Serviço – Agenda Banda Tio Elétrico

22/01/2026 – Bloquinho de Quinta

  • Local: Caetité (BA)

23/01/2026 – Shopping Paseo

  • Local: Itaigara – Salvador
  • 18h
  • Gratuito

25/01/2026 – Terraço do Barra – Shopping Barra

  • Local: Salvador
  • 18h30
  • Gratuito

31/01/2026 – Palhaçada Profana

  • Local: Boteco do França – Varanda – Salvador
  • 18h
  • Ingressos e informações: no WhatsApp (71) 99609-7953

