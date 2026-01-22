Menu
VERÃO

Que horas começa o Festival de Verão? Veja horários e a ordem completa dos shows

Evento acontece neste fim de semana

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

22/01/2026 - 16:12 h
Programação será distribuída entre os palcos Cais, Ponte e Palco Rua by Coke Studio
Programação será distribuída entre os palcos Cais, Ponte e Palco Rua by Coke Studio -

O Festival de Verão Salvador 2026 já tem horário definido para quem quer se programar e não perder nenhum show. O evento acontece nos dias 24 e 25 de janeiro, com início das apresentações a partir das 17h, após a abertura dos portões às 15h.

A edição marca um momento histórico: além de celebrar 25 anos de trajetória, o festival estreia sua sede própria, a Arena Festival, localizada no Wet Eventos.

Tudo sobre Verão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Três palcos e mais de 20 horas de música

A programação será distribuída entre os palcos Cais, Ponte e Palco Rua by Coke Studio, reunindo diferentes estilos, gerações e encontros inéditos. Ao todo, serão mais de 20 horas de shows ao longo do fim de semana.

Sábado (24 de janeiro): veja a ordem das atrações

  • Rachel Reis, com participação de Márcio Victor (Palco Ponte)
  • Ney Matogrosso (Palco Cais)
  • Caetano Veloso (Palco Ponte)
  • Ivete Sangalo (Palco Cais)
  • “Dominguinho” – João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho (Palco Ponte)
  • Carlinhos Brown (Palco Cais)

Portões abrem às 15h | Primeiro show às 17h

Domingo (25 de janeiro): programação completa

  • Teto convida WIU (Palco Cais)
  • Luísa Sonza (Palco Ponte)
  • Léo Santana (Palco Cais)
  • Wesley Safadão, com Elba Ramalho (Palco Ponte)
  • Péricles (Palco Cais)
  • Belo (Palco Ponte)

Portões abrem às 15h | Primeiro show às 17h

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Festival de Verão 2026 show em salvador verão 2026

x