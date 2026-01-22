Que horas começa o Festival de Verão? Veja horários e a ordem completa dos shows

Programação será distribuída entre os palcos Cais, Ponte e Palco Rua by Coke Studio - Foto: Divulgação / Festival de Verão

O Festival de Verão Salvador 2026 já tem horário definido para quem quer se programar e não perder nenhum show. O evento acontece nos dias 24 e 25 de janeiro, com início das apresentações a partir das 17h, após a abertura dos portões às 15h.

A edição marca um momento histórico: além de celebrar 25 anos de trajetória, o festival estreia sua sede própria, a Arena Festival, localizada no Wet Eventos.

Três palcos e mais de 20 horas de música

A programação será distribuída entre os palcos Cais, Ponte e Palco Rua by Coke Studio, reunindo diferentes estilos, gerações e encontros inéditos. Ao todo, serão mais de 20 horas de shows ao longo do fim de semana.

Sábado (24 de janeiro): veja a ordem das atrações

Rachel Reis, com participação de Márcio Victor (Palco Ponte)

Ney Matogrosso (Palco Cais)

Caetano Veloso (Palco Ponte)

Ivete Sangalo (Palco Cais)

“Dominguinho” – João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho (Palco Ponte)

Carlinhos Brown (Palco Cais)

Portões abrem às 15h | Primeiro show às 17h

Domingo (25 de janeiro): programação completa

Teto convida WIU (Palco Cais)

Luísa Sonza (Palco Ponte)

Léo Santana (Palco Cais)

Wesley Safadão, com Elba Ramalho (Palco Ponte)

Péricles (Palco Cais)

Belo (Palco Ponte)

Portões abrem às 15h | Primeiro show às 17h