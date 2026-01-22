VERÃO
Que horas começa o Festival de Verão? Veja horários e a ordem completa dos shows
Evento acontece neste fim de semana
Por Iarla Queiroz
O Festival de Verão Salvador 2026 já tem horário definido para quem quer se programar e não perder nenhum show. O evento acontece nos dias 24 e 25 de janeiro, com início das apresentações a partir das 17h, após a abertura dos portões às 15h.
A edição marca um momento histórico: além de celebrar 25 anos de trajetória, o festival estreia sua sede própria, a Arena Festival, localizada no Wet Eventos.
Três palcos e mais de 20 horas de música
A programação será distribuída entre os palcos Cais, Ponte e Palco Rua by Coke Studio, reunindo diferentes estilos, gerações e encontros inéditos. Ao todo, serão mais de 20 horas de shows ao longo do fim de semana.
Sábado (24 de janeiro): veja a ordem das atrações
- Rachel Reis, com participação de Márcio Victor (Palco Ponte)
- Ney Matogrosso (Palco Cais)
- Caetano Veloso (Palco Ponte)
- Ivete Sangalo (Palco Cais)
- “Dominguinho” – João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho (Palco Ponte)
- Carlinhos Brown (Palco Cais)
Portões abrem às 15h | Primeiro show às 17h
Domingo (25 de janeiro): programação completa
- Teto convida WIU (Palco Cais)
- Luísa Sonza (Palco Ponte)
- Léo Santana (Palco Cais)
- Wesley Safadão, com Elba Ramalho (Palco Ponte)
- Péricles (Palco Cais)
- Belo (Palco Ponte)
Portões abrem às 15h | Primeiro show às 17h
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes