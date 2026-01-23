Menu
HOME > BAHIA
FOLIA

Carnaval de Itabuna: com presença do governador, festa retoma após 5 anos

Festejos momescos seguem até domingo, 25; confira atrações

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

23/01/2026 - 9:05 h
Jerônimo Rodrigues e o prefeito de Itabuna, Augusto Castro
O Carnaval antecipado de Itabuna, no sul da Bahia, marcou o retorno histórico da festa após cinco anos da sua última realização. Os festejos momescos foram abertos na quinta-feira, 22, e seguem até domingo, 25.

A expectativa é que a festa atraia um público superior a 120 mil pessoas por dia. O governador Jerônimo Rodrigues (PT), que participou da abertura oficial ao lado do vice-governador Geraldo Júnior (MDB), enfatizou a força da folia no interior.

"Itabuna se destaca com uma festa grandiosa, segura e estruturada. É um convite para fortalecer o turismo em toda a região", afirmou o governador.

Ensino integral chega a 22 escolas da rede municipal de Itabuna
Primeira-dama de Itabuna segue cortejo ao lado de Jerônimo Rodrigues
Bell Marques e mais: pré-carnaval de Itabuna traz atrações de peso da Bahia
Prefeito de Itabuna propõe reajuste salarial e ampliação de auxílio

Já para o prefeito Augusto Castro (PSD), a parceria com o estado foi fundamental para consolidar o evento como o maior carnaval fora de época do Brasil, atraindo visitantes de locais distantes, como Espírito Santo, e movimentando o comércio informal e a rede hoteleira.

“A prefeitura planejou e depois de cinco anos conseguimos realizar o maior carnaval fora de época do Brasil. Não seria possível se não tivesse apoio do Governo do Estado. É motivo de alegria receber milhares de pessoas da Bahia e de outros lugares”, disse o pessedista.

Programação no Circuito Beira Rio

A estrutura montada nas avenidas Mário Padre e Aziz Maron recebe um line-up de peso. Ao todo, 45 atrações garantem a animação de moradores e turistas. Entre os grandes nomes confirmados, destacam-se:

  • Bell Marques;
  • Claudia Leitte;
  • Durval Lelys;
  • Daniela Mercury;
  • Léo Santana;
  • Xanddy Harmonia;
  • Tony Salles;
  • Psirico;
  • Timbalada;
  • Filhos de Jorge;
  • Jau;
  • O Kanalha.
Claudia Leitte foi uma das atrações da 1º noite de festa em Itabuna
Claudia Leitte foi uma das atrações da 1º noite de festa em Itabuna | Foto: Joá Souza | GOVBA

Uma inovação desta edição é a dinâmica dos trios elétricos, que realizam duas voltas completas no circuito, garantindo mais tempo de show e proximidade entre artistas e foliões.

Segurança no Carnaval antecipado

Para garantir a tranquilidade de quem vai às ruas, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) mobilizou 1.135 profissionais, incluindo:

  • Policiais Militares e Civis;
  • Corpo de Bombeiros;
  • Agentes do Departamento de Polícia Técnica.
Reforço na segurança
Reforço na segurança | Foto: Joá Souza | GOVBA

O monitoramento é reforçado por câmeras de alta tecnologia e pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), assegurando uma festa marcada pela paz e organização.

x