Carnaval de Itabuna: com presença do governador, festa retoma após 5 anos
Festejos momescos seguem até domingo, 25; confira atrações
Por Gabriela Araújo
O Carnaval antecipado de Itabuna, no sul da Bahia, marcou o retorno histórico da festa após cinco anos da sua última realização. Os festejos momescos foram abertos na quinta-feira, 22, e seguem até domingo, 25.
A expectativa é que a festa atraia um público superior a 120 mil pessoas por dia. O governador Jerônimo Rodrigues (PT), que participou da abertura oficial ao lado do vice-governador Geraldo Júnior (MDB), enfatizou a força da folia no interior.
"Itabuna se destaca com uma festa grandiosa, segura e estruturada. É um convite para fortalecer o turismo em toda a região", afirmou o governador.
Já para o prefeito Augusto Castro (PSD), a parceria com o estado foi fundamental para consolidar o evento como o maior carnaval fora de época do Brasil, atraindo visitantes de locais distantes, como Espírito Santo, e movimentando o comércio informal e a rede hoteleira.
“A prefeitura planejou e depois de cinco anos conseguimos realizar o maior carnaval fora de época do Brasil. Não seria possível se não tivesse apoio do Governo do Estado. É motivo de alegria receber milhares de pessoas da Bahia e de outros lugares”, disse o pessedista.
Programação no Circuito Beira Rio
A estrutura montada nas avenidas Mário Padre e Aziz Maron recebe um line-up de peso. Ao todo, 45 atrações garantem a animação de moradores e turistas. Entre os grandes nomes confirmados, destacam-se:
- Bell Marques;
- Claudia Leitte;
- Durval Lelys;
- Daniela Mercury;
- Léo Santana;
- Xanddy Harmonia;
- Tony Salles;
- Psirico;
- Timbalada;
- Filhos de Jorge;
- Jau;
- O Kanalha.
Uma inovação desta edição é a dinâmica dos trios elétricos, que realizam duas voltas completas no circuito, garantindo mais tempo de show e proximidade entre artistas e foliões.
Segurança no Carnaval antecipado
Para garantir a tranquilidade de quem vai às ruas, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) mobilizou 1.135 profissionais, incluindo:
- Policiais Militares e Civis;
- Corpo de Bombeiros;
- Agentes do Departamento de Polícia Técnica.
O monitoramento é reforçado por câmeras de alta tecnologia e pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), assegurando uma festa marcada pela paz e organização.
