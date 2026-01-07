Bell Marques e mais: pré-carnaval de Itabuna traz atrações de peso da Bahia

- Foto: Divulgação

A cidade de Itabuna, no sul baiano, entra em clima carnavalesco a partir do dia 22 de janeiro até o dia 25, último domingo do mês. Pela primeira vez, as atrações que se apresentaram no circuito das avenidas Mário Padre e Aziz Maron, no bairro Góes Calmon, vão dar duas voltas no local.

A informação foi confirmada pelo prefeito Augusto Castro (PSD), durante o lançamento oficial da folia, que contará com os seguintes nomes de peso da música baiana:

Bell Marques;

Durval Lelys;

Cláudia Leitte;

Léo Santana;

Xanddy Harmonia;

Timbalada;

Tony Salles;

Psirico;

Lá Fúria;

O Kanalha;

Escandurras;

Trio da Huanna;

Araketu;

Guig Ghetto.

Esta é considerada a maior grade da história, o Carnaval Antecipado de Itabuna foi oficializado na noite de terça-feira, dia 6, no Centro de Cultura Adonias Filho.

Homenagem a Sabará

Neste ano, o nome será Circuito Sabará, em homenagem ao lendário músico, compositor e baterista que leva o mesmo nome, atualmente com 91 anos de idade. A determinação foi feita pelo chefe do Executivo.

O homenageado agradeceu o gesto da Administração Municipal e revelou o apreço e admiração pela cidade que o acolheu na década de 1960, onde vive desde então. A Lavagem do Beco do Fuxico, evento cultural chega à 45ª edição.

O representante do Bloco Maria Rosa, que neste ano completa 95 anos, o professor Geraldo Ribeiro, conhecido como Cassolinha, realçou a história dos homens que, na década de 1930, saíram às ruas de Itabuna vestidos com roupas, pinturas e acessórios femininos, homenageando uma mulher, em desafio aos preconceitos, ao coronelismo vigente e às dificuldades da época.

“Por isso, as mulheres são reverenciadas todos os anos pelos integrantes do bloco, que desfilam acompanhados de suas esposas, namoradas e companheiras”, explicou.

O que diz o prefeito?

Na ocasião, o prefeito afirmou que as atrações e a infraestrutura da festa vão ser custeadas por intermédio do apoio do Ministério do Turismo e do governo da Bahia, por meio de emendas parlamentares e patrocínio de empresas privadas.

“Vamos fazer o melhor Carnaval antecipado do Brasil. A prefeitura não colocou recursos públicos, porque, com a parceria com o setor privado, os governos federal e estadual e parlamentares baianos, os custos de 100% dos artistas, dos trios elétricos e da estrutura estão garantidos”, disse Castro.

E emendou:

“A festa tem previsão de ter presença maior que 120 mil pessoas, lotando hotéis, pousadas, restaurantes, alugando casas, movimentando o comércio, postos de combustíveis e os vendedores ambulantes, com preços dentro da realidade”.

Tradição: Lavagem do Beco do Fuxico

O chefe do Executivo itabunense afirmou que as festividades momescas vão ser antecedidas, no dia 17, pela tradicional Lavagem do Beco do Fuxico, a partir do meio-dia, com saída do cortejo de baianas, blocos e agremiações da Praça Laura Conceição, no centro da cidade.

Na atual edição da Lavagem do Beco do Fuxico, os blocos tradicionais participam do 2º Edital de Fomento promovido pela FICC, visando fortalecer suas estruturas e reconhecer a consolidação da cultura carnavalesca.

Investimentos

Ao todo, estão sendo investidos R$ 200 mil, distribuídos da seguinte forma: R$ 20 mil para cada um dos oito blocos tradicionais; R$ 10 mil para blocos veteranos com cinco anos ou mais de atuação no evento; e R$ 5 mil para os novos blocos carnavalescos.

Atração infantil

Também está prevista a realização do Bailinho Infantil, voltado para crianças, famílias e adultos, que serão convidados a se fantasiar e acompanhar o cortejo conduzido por um minitrio até a Praça Adami, no centro, onde acontecerá apresentação musical.

Programação local

Além disso, a programação prevê a inédita criação de uma Torre para DJs no Circuito Sabará durante o Carnaval Antecipado, com a participação dos DJs Naldinho, Taylor, Djavan, Neto, Hudson e Dutch.

Em nível local, foram selecionados profissionais do segmento musical por meio de Edital de Credenciamento. Assim, no Circuito Sabará vão se apresentar as bandas Nova Proposta, Di Rolê, Olha o Balanço, Sambb Vip, Rovoada e Para Tudo.

Mais uma vez, a Associação dos Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Recicláveis de Itabuna (AACRRI) vai ser responsável pela reciclagem de todo o resíduo gerado tanto na Lavagem do Beco do Fuxico quanto no Carnaval Antecipado.

No ano passado, mais de sete toneladas foram coletadas apenas no primeiro evento. Já a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SEAGRIMA) fará a compensação de créditos de carbono.