RUPTURA?

Vice-prefeito de Jussari usa tribuna para expor crise com gestor atual

Jessé Bispo abandona protocolo, revela bastidores da gestão e aponta insatisfação

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

05/01/2026 - 11:21 h | Atualizada em 05/01/2026 - 13:49
Orleans Mascarenhas (esq) e o vice Jessé Bispo (dir), ambos do PSD
Orleans Mascarenhas (esq) e o vice Jessé Bispo (dir), ambos do PSD

O clima político em Jussari, sul da Bahia, atingiu o ponto de ebulição durante sessão na Câmara Municipal. O que deveria ser um ato de representação institucional transformou-se em um dos momentos mais tensos da atual legislatura. O vice-prefeito Jessé Bispo, que ocupava a tribuna para representar o prefeito Orleans Mascarenhas (PSD), em viagem oficial, quebrou o silêncio e disparou duras críticas contra o governo.

Fator surpresa

A presença de Jessé Bispo, também do PSD, na Casa Legislativa, era esperada para dar continuidade aos ritos administrativos entre os poderes. No entanto, o tom do discurso mudou drasticamente quando o vice-prefeito decidiu "abrir o verbo".

Sem meias palavras, Bispo relatou insatisfação com a forma como as decisões vêm sendo tomadas no alto escalão da Prefeitura, expondo uma enorme distância entre ele e o prefeito Orleans.

Bastidores

Durante fala, Jessé deu a entender que a participação na gestão tem sido meramente figurativa, mencionando que "as vísceras do governo" precisam ser conhecidas pela população.

Fontes ligadas ao parlamentar afirmam que o descontentamento já era latente há meses, mas a decisão de tornar o conflito público, e justamente na ausência de Mascarenhas, foi vista como um movimento estratégico de independência política.

Repercussão

A reação na Câmara foi de surpresa entre os vereadores da base aliada e de imediata capitalização política pela oposição. Nos bastidores da política local, o episódio é lido como anúncio oficial de um divórcio político que pode redesenhar as alianças para o próximo pleito.

Aliados de Orleans classificam a fala como "deslealdade", enquanto o grupo de Jessé defende como "coragem e transparência".

A expectativa agora recua sobre o retorno do prefeito e se vão ter exonerações de cargos indicados pelo vice.

Tags:

alianças políticas Câmara de Vereadores conflito político Jessé Bispo Jussari Orleans Mascarenhas

