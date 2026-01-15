Menu
CELEBRAÇÃO

Primeira-dama de Itabuna segue cortejo ao lado de Jerônimo Rodrigues

Comitiva grapiúna contou ainda com participação do prefeito Augusto Castro

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

15/01/2026 - 20:03 h
Grupo reforçou integração institucional entre município e Estado
Grupo reforçou integração institucional entre município e Estado

A primeira-dama de Itabuna, Andrea Castro, marcou presença nesta quinta-feira, 15, na tradicional Lavagem do Bonfim, em Salvador. Considerada uma das maiores manifestações religiosas e culturais do Brasil, a celebração reuniu milhares de fiéis, turistas e autoridades, consolidando-se como um momento estratégico de diálogo político e devoção popular.

A comitiva de Itabuna contou com a participação do prefeito Augusto Castro, além de secretários municipais e representantes comunitários. O grupo acompanhou o cortejo ao lado do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, reforçando a integração institucional entre o município e o estado durante o percurso de oito quilômetros entre a Igreja da Conceição da Praia e a Colina Sagrada.

Para Andrea Castro, a participação no evento vai além do protocolo oficial.

“A Lavagem do Bonfim representa fé, esperança e união. É uma celebração que ultrapassa o aspecto religioso e reforça valores como respeito, diversidade e amor ao próximo, tão necessários nos dias de hoje”, pontuou a primeira-dama durante o trajeto.

Tradição e sincretismo

Com mais de dois séculos de história, a festa é o maior símbolo do sincretismo religioso baiano. O evento une o catolicismo e as religiões de matriz africana, unindo devotos do Senhor do Bonfim e de Oxalá em um ato de respeito e ancestralidade.

O ponto alto da celebração, a lavagem das escadarias da Basílica com água de cheiro pelas baianas trajadas a caráter, foi acompanhado pela comitiva itabunense como um rito de purificação e renovação de votos por paz e prosperidade para a região Sul do estado.

