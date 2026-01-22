Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > VERÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VERÃO

Festa dos Navegantes promete agitar Jaguaripe com grandes shows

Toque Dez, Tony Salles e Silvanno Salles estão entre as atrações

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

22/01/2026 - 20:29 h
Imagem ilustrativa da imagem Festa dos Navegantes promete agitar Jaguaripe com grandes shows
-

Um dos maiores eventos do verão baiano, a Festa dos Navegantes está em contagem regressiva para reunir cultura, gastronomia e esporte no Baixo Sul baiano. O evento acontecerá entre esta sexta-feira, 23, e a terça-feira, 27, e contará com apresentações musicais de grandes nomes, como Toque Dez, Tony Salles, Silvanno Salles e muito mais.

A festividade é gratuita e promete reunir a população local, além de milhares de visitantes em Jaguaripe, local das exibições musicais. Outras programações como o Festival de Arte, Cultura e Gastronomia, que acontecem no sábado, 24, a Regata dos Navegantes, no domingo, 25, a Segunda da Galera, na segunda, 26, além do Baile dos Coroas e o Cortejo do Gaspí no último dia.

Tudo sobre Verão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Fábio Nonato, prefeito de Jaguaripe, destacou a preservação da cultura como um dos fatores que prometem marcar a Festa dos Navegantes, além da economia. Secretário de Turismo e Cultura da cidade, Mateus Almeida, reforçou a ideia.

Leia Também:

Que horas começa o Festival de Verão? Veja horários e a ordem completa dos shows
Neoenergia Coelba vai investir R$ 294 milhões na Operação Carnaval 2026
Mergulho em Salvador: a joia escondida que une turismo e preservação

"Além de movimentar nossa economia, a Festa dos Navegantes preserva nossa cultura, mostrando para todos a importância de Jaguaripe para a Bahia. Procuramos fazer um evento com segurança, infraestrutura de ponta e também que respeita os limites de gastos, afinal prezamos muito pelo dinheiro público", disse o prefeito.

"A Festa dos Navegantes tem uma programação que atende todos os gostos. Além dos grandes shows, valorizamos nossos artistas locais e os grupos culturais, para que nossa história vista e mantida", completou o secretário.

Confira a programação completa dos shows:

Imagem ilustrativa da imagem Festa dos Navegantes promete agitar Jaguaripe com grandes shows
| Foto: Divulgação

23 de janeiro

  • 20h – The Bros
  • 21h – Filhos de Jorge
  • 23h – Toque Dez
  • 01h – Tony Salles
  • 03h – Júnior Santana

24 de janeiro

  • 21h – Max Oliveira
  • 22h – O Poeta
  • 00h – Silvano Salles
  • 02h – Simone Morena

25 de janeiro

  • 19h – Max Diferenciado
  • 20h – Guga Meyra
  • 22h – Adão Negro
  • 00h – Netto Brito
  • 02h – Mambolada

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

VÍDEO: Ivete diz como conheceu Margareth Menezes: "Tesão nela"

Play

Já é Carnaval? Timbalada leva multidão para o Farol da Barra

Play

Carla Perez é flagrada disfarçada em show de pagodão de Saulo; veja

Play

Filho de traficante, Oruam se revolta após cancelar show no Carnaval de Salvador

x