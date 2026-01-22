VERÃO
Festa dos Navegantes promete agitar Jaguaripe com grandes shows
Toque Dez, Tony Salles e Silvanno Salles estão entre as atrações
Por Lucas Vilas Boas
Um dos maiores eventos do verão baiano, a Festa dos Navegantes está em contagem regressiva para reunir cultura, gastronomia e esporte no Baixo Sul baiano. O evento acontecerá entre esta sexta-feira, 23, e a terça-feira, 27, e contará com apresentações musicais de grandes nomes, como Toque Dez, Tony Salles, Silvanno Salles e muito mais.
A festividade é gratuita e promete reunir a população local, além de milhares de visitantes em Jaguaripe, local das exibições musicais. Outras programações como o Festival de Arte, Cultura e Gastronomia, que acontecem no sábado, 24, a Regata dos Navegantes, no domingo, 25, a Segunda da Galera, na segunda, 26, além do Baile dos Coroas e o Cortejo do Gaspí no último dia.
Fábio Nonato, prefeito de Jaguaripe, destacou a preservação da cultura como um dos fatores que prometem marcar a Festa dos Navegantes, além da economia. Secretário de Turismo e Cultura da cidade, Mateus Almeida, reforçou a ideia.
"Além de movimentar nossa economia, a Festa dos Navegantes preserva nossa cultura, mostrando para todos a importância de Jaguaripe para a Bahia. Procuramos fazer um evento com segurança, infraestrutura de ponta e também que respeita os limites de gastos, afinal prezamos muito pelo dinheiro público", disse o prefeito.
"A Festa dos Navegantes tem uma programação que atende todos os gostos. Além dos grandes shows, valorizamos nossos artistas locais e os grupos culturais, para que nossa história vista e mantida", completou o secretário.
Confira a programação completa dos shows:
23 de janeiro
- 20h – The Bros
- 21h – Filhos de Jorge
- 23h – Toque Dez
- 01h – Tony Salles
- 03h – Júnior Santana
24 de janeiro
- 21h – Max Oliveira
- 22h – O Poeta
- 00h – Silvano Salles
- 02h – Simone Morena
25 de janeiro
- 19h – Max Diferenciado
- 20h – Guga Meyra
- 22h – Adão Negro
- 00h – Netto Brito
- 02h – Mambolada
