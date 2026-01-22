Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > VERÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VERÃO

Neoenergia Coelba vai investir R$ 294 milhões na Operação Carnaval 2026

Ação inclui campanha “Seja inimigo do fim”, em parceria com o BaianaSystem

Luiza Nascimento e Victoria Isabel

Por Luiza Nascimento e Victoria Isabel

22/01/2026 - 12:49 h | Atualizada em 22/01/2026 - 15:02
Neoenergia Coelba
Neoenergia Coelba -

A Neoenergia Coelba anunciou, nesta quinta-feira, 22, o plano especial de operação para o Carnaval 2026, com investimento de R$ 294 milhões destinado ao período do verão. A iniciativa tem como objetivo assegurar a continuidade e a segurança do fornecimento de energia durante um dos momentos de maior demanda no estado.

Durante o evento, também foi lançada a campanha de segurança “Seja inimigo do fim”, em parceria com o BaianaSystem, reforçando a conscientização sobre a prevenção de acidentes com a rede elétrica durante a folia.

Tudo sobre Verão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entre as principais ações anunciadas pela companhia estão:

  • Reforço da rede elétrica, com ampliação e manutenção preventiva dos equipamentos;
  • Monitoramento em tempo real do sistema
  • Medidas preventivas voltadas à garantia do fornecimento de energia nos circuitos do Carnaval e nas áreas de veraneio em todo o estado.

“A nossa parceria, inclusive, com o BaianaSystem é no sentido de ter uma campanha que mostre as questões de segurança, principalmente o não uso da serpentina metálica, que pode, sim, trazer prejuízos e risco à vida das pessoas”, destacou o diretor-presidente da Neoenergia Coelba, Thiago Guth.

Ação inclui campanha “Seja inimigo do fim”, em parceria com o BaianaSystem
Ação inclui campanha “Seja inimigo do fim”, em parceria com o BaianaSystem | Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

O executivo também ressaltou os investimentos da empresa no estado. “No início de 2024 a gente anunciou um investimento para o quadriênio de 2024 a 2027 de cerca de R$ 13,3 bilhões. E nesses dois primeiros anos a gente cumpriu o que tinha prometido, investindo praticamente R$ 7 bilhões. E ontem anunciamos um novo quadriênio, de 2026 a 2029, com R$ 16 bilhões”, afirmou.

Leia Também:

Após críticas, BaianaSystem chama show em camarote de “laboratório”
Liniker se junta ao BaianaSystem no Carnaval de Salvador
Carla Perez toma atitude radical para o Carnaval e choca fãs

Presente no lançamento da campanha, o cantor Russo Passapusso destacou a importância de unir arte e conscientização. “Pra gente é um motivo de orgulho conseguir fazer música dentro de um processo artístico e falando sobre segurança. No caso, sobre a energia, que abre, no processo de composição, várias gamas de entendimento do que é”, disse.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Baianasystem Carnaval 2026 Neoenergia Coelba

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Neoenergia Coelba
Play

VÍDEO: Ivete diz como conheceu Margareth Menezes: "Tesão nela"

Neoenergia Coelba
Play

Já é Carnaval? Timbalada leva multidão para o Farol da Barra

Neoenergia Coelba
Play

Carla Perez é flagrada disfarçada em show de pagodão de Saulo; veja

Neoenergia Coelba
Play

Filho de traficante, Oruam se revolta após cancelar show no Carnaval de Salvador

x