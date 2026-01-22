Neoenergia Coelba vai investir R$ 294 milhões na Operação Carnaval 2026

Neoenergia Coelba - Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

A Neoenergia Coelba anunciou, nesta quinta-feira, 22, o plano especial de operação para o Carnaval 2026, com investimento de R$ 294 milhões destinado ao período do verão. A iniciativa tem como objetivo assegurar a continuidade e a segurança do fornecimento de energia durante um dos momentos de maior demanda no estado.

Durante o evento, também foi lançada a campanha de segurança “Seja inimigo do fim”, em parceria com o BaianaSystem, reforçando a conscientização sobre a prevenção de acidentes com a rede elétrica durante a folia.

Entre as principais ações anunciadas pela companhia estão:

Reforço da rede elétrica, com ampliação e manutenção preventiva dos equipamentos;

Monitoramento em tempo real do sistema

Medidas preventivas voltadas à garantia do fornecimento de energia nos circuitos do Carnaval e nas áreas de veraneio em todo o estado.

“A nossa parceria, inclusive, com o BaianaSystem é no sentido de ter uma campanha que mostre as questões de segurança, principalmente o não uso da serpentina metálica, que pode, sim, trazer prejuízos e risco à vida das pessoas”, destacou o diretor-presidente da Neoenergia Coelba, Thiago Guth.

Ação inclui campanha “Seja inimigo do fim”, em parceria com o BaianaSystem | Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

O executivo também ressaltou os investimentos da empresa no estado. “No início de 2024 a gente anunciou um investimento para o quadriênio de 2024 a 2027 de cerca de R$ 13,3 bilhões. E nesses dois primeiros anos a gente cumpriu o que tinha prometido, investindo praticamente R$ 7 bilhões. E ontem anunciamos um novo quadriênio, de 2026 a 2029, com R$ 16 bilhões”, afirmou.

Presente no lançamento da campanha, o cantor Russo Passapusso destacou a importância de unir arte e conscientização. “Pra gente é um motivo de orgulho conseguir fazer música dentro de um processo artístico e falando sobre segurança. No caso, sobre a energia, que abre, no processo de composição, várias gamas de entendimento do que é”, disse.