Liniker se junta ao BaianaSystem no Carnaval de Salvador

Liniker - Foto: Mila Cordeiro/ Ag. A TARDE

A banda BaianaSystem, uma das atrações mais esperadas do Carnaval de Salvador, antecipou nesta quinta-feira, 22, as novidades que o grupo prepara para a folia deste ano, com destaque para as participações especiais, como a da cantora Liniker, no bloco Navio Pirata.

Segundo o vocalista da banda, Russo Passapusso, a presença de Liniker amplia ainda mais o leque artístico do BaianaSystem neste Carnaval. “Vai ter muita gente com a gente esse ano. São quatro dias de Navio Pirata”, adiantou o cantor, ao comentar sobre os encontros musicais previstos para a folia.

Além da participação de Liniker, uma das principais inovações anunciadas para 2026 é a inclusão de fanfarras nos shows do grupo. “Uma das grandes participações deste ano é que vamos trazer as fanfarras. A ideia é ter esse processo na base do Navio Pirata. Em alguns dias, que ainda vamos divulgar, vão ter fanfarras tocando ali embaixo. Para a gente, isso é transformador, renovador. É o que a gente chama de passado que o futuro ainda não alcançou”, explicou.

O artista também destacou participações que já fazem parte da trajetória do grupo e outras que se somam ao projeto em 2026. Entre os nomes confirmados está a atriz e cantora Alice Carvalho, além de convidados que já são considerados “reincidentes” no Navio Pirata.

“Tem gente que já é de dentro da banda, que já faz esse trabalho com a gente. Outros já participaram algumas vezes, quase como se fossem um bloco à parte”, comentou.