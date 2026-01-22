Após críticas, BaianaSystem chama show em camarote de “laboratório”

Banda foi alvo de críticas e acusada de contradição - Foto: Edvan Ferreira | Divulgação

A banda BaianaSystem virou alvo de críticas após o anúncio de que o grupo será uma das atrações do Camarote Salvador no Carnaval de 2026. Houve forte repercussão e um debate sobre o posicionamento da banda repercutiu nas redes sociais.

Nesta quinta-feira, 22, ao ser questionado pelo Portal A TARDE sobre como manter o público mais antigo, que é alinhado com os principais discursos do grupo e, ao mesmo tempo, se permitir ocupar outros espaços, o vocalista Russo Passapusso disse que entende o território em que a banda vai tocar como “um laboratório”.

“É uma questão de tocar em todos os lugares. A gente teve a proposta da Billboard de tocar dentro do festival. Eu sabia que eles queriam fazer como um festival esse processo do camarote. Entendemos o território que a gente vai tocar, mas a gente tem shows temáticos”, iniciou.

Segundo o artista, a ideia com show que será realizado no camarote é também passar uma mensagem. “A gente toca na Ilha Itaparica com um show chamado Samba Aqui. Tocamos no Memorial da América Latina, onde vamos fazer o Baile Pirataria. E nesse território do Camarote Salvador, a gente também tem um show especial para fazer, com uma mensagem especial. É muito importante a gente estar ali com Lazzo [Matumbi], com Olodum. É muito importante saber que tem DJs pretos que vão tocar nesse espaço”, destacou.

E a gente pensa muito nisso, na ocupação. E é um laboratório. A gente não está certo, a gente não está errado, a gente está experimentando a nossa música em vários lugares. Eu entendo também as reflexões do público e quero agradecer. Russo Passapusso - vocalista do BaianaSystem

Por fim, Russo Passapusso afirmou que a banda sabe o que fazer para ecoar uma mensagem condizente com o tipo de território que vai ser o Camarote Salvador.

“Ouvimos isso e a gente é feito disso. Inclusive, a gente também se autocritica. Antes de a gente ouvir o que o público acha, a gente também já está se gritando na frente do espelho. Vamos ver no que é que vai dar. E a mensagem está feita e queremos ecoar cada vez mais. A gente sabe o que temos que fazer para que um show lá ecoe com uma mensagem condizente ao tipo de território que vai ser o Camarote Salvador”, finalizou.