Idealizador do BaianaSystem rebate críticas a show em camarote

Beto Barreto, guitarrista do BaianaSystem, explicou os motivos da decisão de se apresentar no Camarote Salvador

A confirmação da BaianaSystem como uma das atrações do Camarote Salvador 2026 provocou forte repercussão nas redes sociais e reacendeu o debate sobre o posicionamento da banda no Carnaval de Salvador.

Conhecido por arrastar multidões de forma gratuita pelos circuitos da folia, o grupo fará, pela primeira vez, uma apresentação em um espaço privado, o que causou estranhamento em parte do público.

Em meio às críticas, o guitarrista e idealizador da banda, Beto Barreto, conversou com exclusividade com o Portal A TARDE e explicou os motivos da decisão. Segundo ele, a participação no camarote faz parte de uma estratégia mais ampla para ampliar o alcance do discurso do grupo.



Segundo o guitarrista, a decisão está relacionada à necessidade de ampliar o alcance do discurso defendido pela banda. “A nossa mensagem, neste momento, precisa estar em todos os lugares. A gente precisa falar para todos, não pode falar só para os nossos.”

Nas redes sociais, comentários apontaram uma suposta contradição entre a trajetória da banda, historicamente ligada à ocupação do espaço público, e a decisão de se apresentar em um camarote. Alguns usuários questionaram a coerência do movimento, enquanto outros ironizaram o anúncio, que ganhou destaque nesta quinta-feira, 8.

Beto reforçou que a escolha dialoga com o contexto atual da banda no Carnaval e com a programação extensa prevista para este ano.

“A gente tem quatro dias de Navio Pirata. Temos uma série de shows que fazem sentido dentro disso, e é a primeira vez que fazemos [show em camarote]. Isso tem um significado: a gente constrói um contexto muito importante. A gente toca com o Lazzo, na mesma noite do Olodum. Todo esse discurso precisa, cada vez mais, chegar a outros lugares.”

O grupo também fará um show inédito ao lado de Lazzo Matumbi no dia 12 de fevereiro, data que marca a abertura oficial do Carnaval na capital baiana. Para o guitarrista, a apresentação integra uma sequência de ações pensadas para dar continuidade à mensagem defendida pela banda.

“Essa noite preta que estamos fazendo, com a presença do Lazzo, por exemplo — que é um cara importantíssimo e que vai estar com a gente também no baile que a gente vai fazer em São Paulo —, é quase uma continuidade disso. Então, a gente precisa ocupar alguns espaços, principalmente para que essa mensagem chegue”, afirma.

Ao comentar a evolução da participação do grupo na folia, Beto também relembrou críticas feitas em anos anteriores e destacou o aumento dos dias de apresentação em 2026.

“No ano passado, muita gente falou que a gente só saiu dois dias no Navio Pirata. Este ano, a gente conseguiu sair quatro dias, fazer Itaparica. Então, eu acho que existe um contexto desse início de ano, com tudo o que está acontecendo, para que a gente possa fazer com que essa mensagem chegue a todos os lugares.”

