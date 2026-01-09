Menu
POLÊMICA

Idealizador do BaianaSystem rebate críticas a show em camarote

Após críticas nas redes, guitarrista do grupo detalha decisão inédita e fala sobre ocupar espaços

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

09/01/2026 - 9:32 h | Atualizada em 09/01/2026 - 10:29
Beto Barreto, guitarrista do BaianaSystem, explicou os motivos da decisão de se apresentar no Camarote Salvador
Beto Barreto, guitarrista do BaianaSystem, explicou os motivos da decisão de se apresentar no Camarote Salvador

A confirmação da BaianaSystem como uma das atrações do Camarote Salvador 2026 provocou forte repercussão nas redes sociais e reacendeu o debate sobre o posicionamento da banda no Carnaval de Salvador.

Conhecido por arrastar multidões de forma gratuita pelos circuitos da folia, o grupo fará, pela primeira vez, uma apresentação em um espaço privado, o que causou estranhamento em parte do público.

Em meio às críticas, o guitarrista e idealizador da banda, Beto Barreto, conversou com exclusividade com o Portal A TARDE e explicou os motivos da decisão. Segundo ele, a participação no camarote faz parte de uma estratégia mais ampla para ampliar o alcance do discurso do grupo.

Segundo o guitarrista, a decisão está relacionada à necessidade de ampliar o alcance do discurso defendido pela banda. “A nossa mensagem, neste momento, precisa estar em todos os lugares. A gente precisa falar para todos, não pode falar só para os nossos.”

Nas redes sociais, comentários apontaram uma suposta contradição entre a trajetória da banda, historicamente ligada à ocupação do espaço público, e a decisão de se apresentar em um camarote. Alguns usuários questionaram a coerência do movimento, enquanto outros ironizaram o anúncio, que ganhou destaque nesta quinta-feira, 8.

Beto reforçou que a escolha dialoga com o contexto atual da banda no Carnaval e com a programação extensa prevista para este ano.

“A gente tem quatro dias de Navio Pirata. Temos uma série de shows que fazem sentido dentro disso, e é a primeira vez que fazemos [show em camarote]. Isso tem um significado: a gente constrói um contexto muito importante. A gente toca com o Lazzo, na mesma noite do Olodum. Todo esse discurso precisa, cada vez mais, chegar a outros lugares.”

O grupo também fará um show inédito ao lado de Lazzo Matumbi no dia 12 de fevereiro, data que marca a abertura oficial do Carnaval na capital baiana. Para o guitarrista, a apresentação integra uma sequência de ações pensadas para dar continuidade à mensagem defendida pela banda.

“Essa noite preta que estamos fazendo, com a presença do Lazzo, por exemplo — que é um cara importantíssimo e que vai estar com a gente também no baile que a gente vai fazer em São Paulo —, é quase uma continuidade disso. Então, a gente precisa ocupar alguns espaços, principalmente para que essa mensagem chegue”, afirma.

Ao comentar a evolução da participação do grupo na folia, Beto também relembrou críticas feitas em anos anteriores e destacou o aumento dos dias de apresentação em 2026.

“No ano passado, muita gente falou que a gente só saiu dois dias no Navio Pirata. Este ano, a gente conseguiu sair quatro dias, fazer Itaparica. Então, eu acho que existe um contexto desse início de ano, com tudo o que está acontecendo, para que a gente possa fazer com que essa mensagem chegue a todos os lugares.”

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por A TARDE (@atardeoficial)

