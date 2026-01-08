Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

BaianaSystem vira alvo de críticas após anúncio em camarote; entenda

Show provocou debates nas redes sociais

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

08/01/2026 - 12:48 h | Atualizada em 08/01/2026 - 13:01
Grupo fará um show inédito ao lado de Lazzo Matumbi no dia 12 de fevereiro
Grupo fará um show inédito ao lado de Lazzo Matumbi no dia 12 de fevereiro -

O anúncio da BaianaSystem como atração do Camarote Salvador 2026 gerou forte repercussão nas redes sociais e abriu um debate entre fãs e internautas sobre o posicionamento da banda durante o Carnaval de Salvador.

O grupo fará um show inédito ao lado de Lazzo Matumbi em 12 de fevereiro, data que marca a abertura oficial da folia na capital baiana.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Música inédita de Marília Mendonça será lançada antes do Carnaval
Marília Mendonça será homenageada em nova novela da Globo
Bloco Alvorada celebra 51 anos com evento gratuito no Gravatá

Conhecida por arrastar multidões de forma gratuita pelos circuitos do carnaval, a participação da banda em um espaço privado causou estranhamento entre parte do público.

Nas redes sociais, comentários apontam uma suposta contradição entre a trajetória do grupo, associada à ocupação do espaço público, e a decisão de se apresentar em um camarote.

Entre as reações, usuários questionaram a coerência do movimento e ironizaram o anúncio. “Meu deus. Depois de tanta lacração sobre carnaval pipoca, sobre ocupação de espaço público, o @baianasystem não re$istiu né. Me choca e não me choca. Parabéns pelas lacrações, foi sempre muito emocionante e convivente.”

Já no X (antigo Twitter), outro comentário afirma: “O que serão dos futuros carnavais? Muito doido, depois de Baiana System fazer um fortalecimento da pipoca no Carnaval, num movimento de critica aos blocos, tocar em um camarote, que nada mais é do que a privatização do espaço público. É incoerente com a própria história da banda”.

Outras publicações no X seguiram na mesma linha crítica, com mensagens como: “Vamos combinar que baiana virou banda de « elite » há muito tempo… novidade zero”.

“Achei uma decisão equivocada da banda se apresentar num camarote, principalmente esse.”, “Kkkkkkk baianasystem fazendo show no camarote mais elitizado de Salvador e nos outros dias pregando militancia na rua. Eu amo a hipocrisia da esquerda” e “Mds baiana system se prostituindo total”.

Em comunicado, o Camarote Salvador classificou a escolha da BaianaSystem como uma “reverência à Bahia e a ancestralidade”. “Esse movimento traduz exatamente isso: a força de uma cultura que se reinventa sem perder suas raízes. É um presente para o público e uma homenagem à nossa terra e à nossa música”, cravou a CEO da empresa responsável pelo Camarote Salvador, Luciana Villas Boas.

Além da BaianaSystem, a programação do primeiro dia do camarote contará ainda com a apresentação do Olodum.

A equipe do Portal A TARDE procurou a BaianaSystem para comentar a repercussão, mas até o fechamento da matéria não houve resposta. O espaço segue aberto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Baianasystem música

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Grupo fará um show inédito ao lado de Lazzo Matumbi no dia 12 de fevereiro
Play

Vídeo: Ivete surge emocionada ao cantar música romântica após separação

Grupo fará um show inédito ao lado de Lazzo Matumbi no dia 12 de fevereiro
Play

Escandurras leva o samba às ruas de Salvador em novo audiovisual

Grupo fará um show inédito ao lado de Lazzo Matumbi no dia 12 de fevereiro
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Grupo fará um show inédito ao lado de Lazzo Matumbi no dia 12 de fevereiro
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

x