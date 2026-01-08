BaianaSystem vira alvo de críticas após anúncio em camarote; entenda

Grupo fará um show inédito ao lado de Lazzo Matumbi no dia 12 de fevereiro - Foto: Divulgação

O anúncio da BaianaSystem como atração do Camarote Salvador 2026 gerou forte repercussão nas redes sociais e abriu um debate entre fãs e internautas sobre o posicionamento da banda durante o Carnaval de Salvador.

O grupo fará um show inédito ao lado de Lazzo Matumbi em 12 de fevereiro, data que marca a abertura oficial da folia na capital baiana.

Conhecida por arrastar multidões de forma gratuita pelos circuitos do carnaval, a participação da banda em um espaço privado causou estranhamento entre parte do público.

Nas redes sociais, comentários apontam uma suposta contradição entre a trajetória do grupo, associada à ocupação do espaço público, e a decisão de se apresentar em um camarote.



Entre as reações, usuários questionaram a coerência do movimento e ironizaram o anúncio. “Meu deus. Depois de tanta lacração sobre carnaval pipoca, sobre ocupação de espaço público, o @baianasystem não re$istiu né. Me choca e não me choca. Parabéns pelas lacrações, foi sempre muito emocionante e convivente.”

Já no X (antigo Twitter), outro comentário afirma: “O que serão dos futuros carnavais? Muito doido, depois de Baiana System fazer um fortalecimento da pipoca no Carnaval, num movimento de critica aos blocos, tocar em um camarote, que nada mais é do que a privatização do espaço público. É incoerente com a própria história da banda”.

Outras publicações no X seguiram na mesma linha crítica, com mensagens como: “Vamos combinar que baiana virou banda de « elite » há muito tempo… novidade zero”.

“Achei uma decisão equivocada da banda se apresentar num camarote, principalmente esse.”, “Kkkkkkk baianasystem fazendo show no camarote mais elitizado de Salvador e nos outros dias pregando militancia na rua. Eu amo a hipocrisia da esquerda” e “Mds baiana system se prostituindo total”.

Em comunicado, o Camarote Salvador classificou a escolha da BaianaSystem como uma “reverência à Bahia e a ancestralidade”. “Esse movimento traduz exatamente isso: a força de uma cultura que se reinventa sem perder suas raízes. É um presente para o público e uma homenagem à nossa terra e à nossa música”, cravou a CEO da empresa responsável pelo Camarote Salvador, Luciana Villas Boas.

Além da BaianaSystem, a programação do primeiro dia do camarote contará ainda com a apresentação do Olodum.

A equipe do Portal A TARDE procurou a BaianaSystem para comentar a repercussão, mas até o fechamento da matéria não houve resposta. O espaço segue aberto.