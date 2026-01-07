Bloco Alvorada celebra 51 anos com evento gratuito no Gravatá

Bloco Alvorada - Foto: Divulgação

A sede do Bloco Alvorada será palco do evento “Diversidade Cultural do Samba” no dia 11 de janeiro, a partir das 13h, em comemoração aos 51 anos do primeiro bloco de samba do Carnaval de Salvador. A celebração, com entrada gratuita, acontece na Ladeira da Independência, no bairro do Gravatá, e destaca a importância histórica e cultural do samba na capital baiana.



O evento contará com a Roda de Samba do Alvorada, formada por integrantes da ala de canto da agremiação — Romilson (Partido Popular), Valdélio França e Arnaldo Rafael — além das participações de Pagode do Thiago, Morango e Rogério Bambeia. A proposta é promover um encontro musical que valoriza artistas da terra, repertório autoral e a identidade do samba produzido na Bahia.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Carnaval 2026

A celebração dialoga com o tema que o bloco levará para a avenida no Carnaval 2026: “Nengua Guanguacese: 100 anos de mar, folha e fé”, em tributo à sacerdotisa Olga Conceição Cruz, conhecida como Nengua Guanguacese, referência do Terreiro Bate Folha — o Manso Banduquenqué, primeiro terreiro tombado pelo Iphan. A homenagem reconhece o legado espiritual, cultural e comunitário da líder da nação Angola, que dedicou 74 anos ao sacerdócio e ao cuidado coletivo.

Bloco Alvorada | Foto: Divulgação

No desfile da Sexta-feira de Carnaval de 2026, o bloco volta a reunir grandes nomes do samba baiano em sua tradicional ala de canto, com Bira (Negros de Fé), Arnaldo Rafael, Romilson (Partido Popular), Marco Poca Olho, Valdélio França e Tiago Dantas (Representa), além das participações especiais de Marquinho Sensação, Renato da Rocinha, Rogério Bambeia e Roberto Mendes.