SALVADOR
SALVADOR

Bloco Alvorada celebra 51 anos com evento gratuito no Gravatá

Programação anuncia homenagem ao legado de Nengua Guanguacese, do Terreiro Bate Folha, no Carnaval 2026

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

07/01/2026 - 12:13 h
Bloco Alvorada
Bloco Alvorada -

A sede do Bloco Alvorada será palco do evento “Diversidade Cultural do Samba” no dia 11 de janeiro, a partir das 13h, em comemoração aos 51 anos do primeiro bloco de samba do Carnaval de Salvador. A celebração, com entrada gratuita, acontece na Ladeira da Independência, no bairro do Gravatá, e destaca a importância histórica e cultural do samba na capital baiana.

O evento contará com a Roda de Samba do Alvorada, formada por integrantes da ala de canto da agremiação — Romilson (Partido Popular), Valdélio França e Arnaldo Rafael — além das participações de Pagode do Thiago, Morango e Rogério Bambeia. A proposta é promover um encontro musical que valoriza artistas da terra, repertório autoral e a identidade do samba produzido na Bahia.

Carnaval 2026

A celebração dialoga com o tema que o bloco levará para a avenida no Carnaval 2026: “Nengua Guanguacese: 100 anos de mar, folha e fé”, em tributo à sacerdotisa Olga Conceição Cruz, conhecida como Nengua Guanguacese, referência do Terreiro Bate Folha — o Manso Banduquenqué, primeiro terreiro tombado pelo Iphan. A homenagem reconhece o legado espiritual, cultural e comunitário da líder da nação Angola, que dedicou 74 anos ao sacerdócio e ao cuidado coletivo.

Bloco Alvorada
Bloco Alvorada | Foto: Divulgação

No desfile da Sexta-feira de Carnaval de 2026, o bloco volta a reunir grandes nomes do samba baiano em sua tradicional ala de canto, com Bira (Negros de Fé), Arnaldo Rafael, Romilson (Partido Popular), Marco Poca Olho, Valdélio França e Tiago Dantas (Representa), além das participações especiais de Marquinho Sensação, Renato da Rocinha, Rogério Bambeia e Roberto Mendes.

Serviços

  • Evento: Diversidade Cultural do Samba
  • Quando: 11 de janeiro (domingo)
  • Horário: A partir das 13h
  • Local: Sede do Bloco Alvorada, Ladeira da Independência
  • Atrações: Roda de Samba do Alvorada, Pagode do Thiago, Morango e Rogério Bambeia

x