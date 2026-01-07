VERÃO
Margareth Menezes celebra 25 anos de álbum com show em Salvador
Apresentação ocorre no Candyall Guetho Square, no dia 31 de janeiro
Por Victoria Isabel
Margareth Menezes comemora os 25 anos do álbum icônico “Afropopbrasileiro” com um show especial no dia 31 de janeiro, no Candyall Guetho Square, em Salvador. Para celebrar a data, a cantora apresenta o Maga Convida, espetáculo que reúne sete importantes blocos afros: Olodum, Ilê Aiyê, Cortejo Afro, Filhos de Gandhy, Banda Didá, Muzenza e Malê Debalê.
A apresentação homenageia o legado cultural do disco, que ajudou a redefinir a presença negra na música baiana e consolidou uma estética marcante, responsável por influenciar gerações.
“‘Maga Afropopbrasileiro' é um disco que marcou uma virada na minha trajetória. Celebrar seus 25 anos ao lado dos blocos afros, que são pilares desse movimento e estiveram comigo desde o início, é reafirmar a força coletiva que deu origem ao afropopbrasileiro. Esse encontro é mais que um show, é uma celebração da nossa história em comum, um reencontro com a força que nos trouxe até aqui”, destaca Margareth.
Maga Afropopbrasileiro
Sexto álbum da carreira da artista, o disco “Maga Afropopbrasileiro” foi lançado em 2001 e contou com produção de Carlinhos Brown e Alê Siqueira. Com 11 faixas, o trabalho traz o hit “Dandalunda”, composição de Carlinhos Brown, participações de Daniela Mercury e Ivete Sangalo, em “Cai Dentro”, música de Baden Powell e Paulo César Pinheiro, além de canções autorais de Margareth, como “Pelo Mar Lhe Mando Flor”, “Preciso”, “Despertar” (Preconceito de Cor) e “Moderninha”, e gravações de nomes como Belchior, Lenine, Zeca Baleiro. A foto da capa do disco é assinada pelo fotógrafo Christian Cravo.
Serviços
- Maga Convida: 25 anos de Afropopbrasileiro
- Atrações: Margareth Menezes convida Olodum, Ilê Aiyê, Cortejo Afro, Filhos de Gandhy, Banda Didá, Muzenza e Malê Debalê
- Data: 31 de janeiro de 2026 (sábado)
- Horário: 18h30 (abertura dos portões 16h)
- Local: Candyall Guetho Square
- Vendas: Bora Tickets (Link)
- Vendas Presenciais: Loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia
- Ingressos: Pista - R$ 150 (meia), R$ 160 (solidário), R$ 300 (inteira); Camarote - R$ 250 (meia); R$ 260 (solidário), R$ 500 (inteira); Lounge - R$ 300 (meia), R$ 310 (solidário), R$ 600 (inteira).
- Classificação: 16 anos
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes