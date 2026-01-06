Menu
HOME > MÚSICA
VEM AÍ!

Playlist "Esquenta": As 10 músicas que não podem faltar no show da Arena A TARDE

Dona de uma carreira marcada por clássicos, Alcione, desembarca em Salvador

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

06/01/2026 - 18:38 h
Alcione, desembarca em solo baiano com o novo projeto "Samba de Classe"
Alcione, desembarca em solo baiano com o novo projeto “Samba de Classe” -

A rainha do samba, Alcione, desembarca em solo baiano com o novo projeto “Samba de Classe”. O show acontece neste sábado,10, na Arena A TARDE, e marca a primeira edição do evento, que promete valorizar grandes nomes da música popular brasileira. A noite ainda conta com a participação especial de Nelson Rufino, um dos grandes nomes do samba baiano.

Com muito suingue e brasilidade, Marrom abre um projeto que tem como objetivo reunir artistas consagrados da Música Popular Brasileira (MPB) em apresentações de alta qualidade musical. Em Salvador, o espetáculo já figura entre os principais destaques da agenda cultural do fim de semana.

Dona de uma carreira marcada por clássicos que atravessam gerações, Alcione soma dezenas de sucessos e uma voz inconfundível, que segue conquistando públicos de todas as idades.

Pensando nisso, o Portal A TARDE selecionou 10 músicas que não podem faltar na playlist do show da Arena A TARDE. Confira!

10 músicas que não podem faltar

  • Não Deixe o Samba Morrer - Alcione

Lançado em 1974, é um dos maiores sucessos da carreira de Alcione e segue emocionando multidões.

  • Você Me Vira a Cabeça - Alcione

Uma das canções mais românticas do samba brasileiro, lançada em 2001, e um dos grandes hits da cantora.

  • Meu Ébano - Alcione

Lançada em 2005, a música celebra a beleza negra e se tornou um marco de exaltação e identidade.

  • A Loba - Alcione

Um dos maiores hinos da carreira de Alcione, símbolo de empoderamento feminino na música brasileira.

  • Não Mexe Comigo - Alcione

Lançamento de 2025, a canção marca uma nova fase da artista e reafirma sua força no samba contemporâneo.

  • Meu Vício é Você - Alcione

Lançada em 1987, é um dos principais exemplos do lado romântico e bolero da cantora.

  • Faz Uma Loucura Por Mim - Alcione

Clássico que traduz romance e paixão, sendo um dos destaques entre os fãs.

  • Evidências (interpretação)- Alcione

Original de Chitãozinho & Xororó, a música ganhou uma releitura emocionante de Alcione em seus shows recentes.

  • Todo Menino é um Rei - Nelson Rufino

Um dos grandes sucessos do compositor, considerado um samba puro e nostálgico do cancioneiro brasileiro.

  • Mel Pra Minha Dor - Nelson Rufino

Canção que mistura melancolia e esperança, marcas registradas do samba de raiz.

Para os amantes do bom samba, os ingressos estão à venda on-line, pelo site Meu Bilhete, e presencialmente, no Balcão Ingressos Bahia, no Shopping Barra, sem cobrança de taxa de serviço.

SERVIÇO

Samba de Classe – 1ª edição

  • Atração de estreia: Alcione
  • Show de abertura: Batifun com participação de Nelson Rufino
  • Quando: 10 janeiro (sábado)
  • Onde: Arena A Tarde
  • Abertura dos portões: 17h
  • Classificação: 16 anos
  • Vendas on line: Meu Bilhete
  • Ponto de Venda: Balcão Ingressos Bahia (shopping Barra), sem adição de taxa de serviço.
  • Mesas e valores:

Setor A: Esgotado

Setor B: Esgotado

Setor C: Esgotado

Camarote: R$ 200 (meia); R$ 300 (inteira)

Arena: R$ 100 (meia); R$ 200 (inteira)

