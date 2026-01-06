VEM AÍ!
Playlist "Esquenta": As 10 músicas que não podem faltar no show da Arena A TARDE
Dona de uma carreira marcada por clássicos, Alcione, desembarca em Salvador
A rainha do samba, Alcione, desembarca em solo baiano com o novo projeto “Samba de Classe”. O show acontece neste sábado,10, na Arena A TARDE, e marca a primeira edição do evento, que promete valorizar grandes nomes da música popular brasileira. A noite ainda conta com a participação especial de Nelson Rufino, um dos grandes nomes do samba baiano.
Com muito suingue e brasilidade, Marrom abre um projeto que tem como objetivo reunir artistas consagrados da Música Popular Brasileira (MPB) em apresentações de alta qualidade musical. Em Salvador, o espetáculo já figura entre os principais destaques da agenda cultural do fim de semana.
Dona de uma carreira marcada por clássicos que atravessam gerações, Alcione soma dezenas de sucessos e uma voz inconfundível, que segue conquistando públicos de todas as idades.
Pensando nisso, o Portal A TARDE selecionou 10 músicas que não podem faltar na playlist do show da Arena A TARDE. Confira!
10 músicas que não podem faltar
- Não Deixe o Samba Morrer - Alcione
Lançado em 1974, é um dos maiores sucessos da carreira de Alcione e segue emocionando multidões.
- Você Me Vira a Cabeça - Alcione
Uma das canções mais românticas do samba brasileiro, lançada em 2001, e um dos grandes hits da cantora.
- Meu Ébano - Alcione
Lançada em 2005, a música celebra a beleza negra e se tornou um marco de exaltação e identidade.
- A Loba - Alcione
Um dos maiores hinos da carreira de Alcione, símbolo de empoderamento feminino na música brasileira.
- Não Mexe Comigo - Alcione
Lançamento de 2025, a canção marca uma nova fase da artista e reafirma sua força no samba contemporâneo.
- Meu Vício é Você - Alcione
Lançada em 1987, é um dos principais exemplos do lado romântico e bolero da cantora.
- Faz Uma Loucura Por Mim - Alcione
Clássico que traduz romance e paixão, sendo um dos destaques entre os fãs.
- Evidências (interpretação)- Alcione
Original de Chitãozinho & Xororó, a música ganhou uma releitura emocionante de Alcione em seus shows recentes.
- Todo Menino é um Rei - Nelson Rufino
Um dos grandes sucessos do compositor, considerado um samba puro e nostálgico do cancioneiro brasileiro.
- Mel Pra Minha Dor - Nelson Rufino
Canção que mistura melancolia e esperança, marcas registradas do samba de raiz.
Para os amantes do bom samba, os ingressos estão à venda on-line, pelo site Meu Bilhete, e presencialmente, no Balcão Ingressos Bahia, no Shopping Barra, sem cobrança de taxa de serviço.
SERVIÇO
Samba de Classe – 1ª edição
- Atração de estreia: Alcione
- Show de abertura: Batifun com participação de Nelson Rufino
- Quando: 10 janeiro (sábado)
- Onde: Arena A Tarde
- Abertura dos portões: 17h
- Classificação: 16 anos
- Vendas on line: Meu Bilhete
- Ponto de Venda: Balcão Ingressos Bahia (shopping Barra), sem adição de taxa de serviço.
- Mesas e valores:
Setor A: Esgotado
Setor B: Esgotado
Setor C: Esgotado
Camarote: R$ 200 (meia); R$ 300 (inteira)
Arena: R$ 100 (meia); R$ 200 (inteira)
