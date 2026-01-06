VEM AÍ
Ludmilla e BaianaSystem: as pipocas confirmadas no carnaval de Salvador
Em 2026, o Carnaval vai acontecer entre os dias 12 e 17 de fevereiro
Por Edvaldo Sales
O Carnaval está batendo na porta e os principais circuitos da folia em Salvador — Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande) — se preparam para receber foliões e artistas. Em 2026, a festa vai acontecer entre os dias 12 e 17 de fevereiro na capital baiana.
Além das festas nos camarotes e blocos, o Carnaval se destaca também pela ‘pipoca’, com alguns artistas que puxam blocos sem cordas.
Alguns artistas já confirmaram que puxarão pipocas no carnaval de 2026.
Confira:
BaianaSystem
- 7 de fevereiro (furdunço) - Circuito Ondina - Barra
- 13 de fevereiro (sexta-feira) - Circuito Barra-Ondina
- 14 de fevereiro (sábado) - Circuito Campo Grande
- 17 de fevereiro (terça-feira) - Circuito Campo Grande
Ludmilla
12 de fevereiro (quinta-feira) - Circuito Barra-Ondina
Igor Kannário
- 13 de fevereiro (sexta-feira) - Circuito Barra-Ondina
- 16 de fevereiro (segunda-feira) - Circuito Campo Grande
Leia Também:
Filhos de Jorge
O grupo Filhos de Jorge, composto por Arthur Ramos, Dan Vasco e Papito Gomes, confirmou, durante entrevista ao Portal A TARDE, que vai puxar seu trio pipoca em 2026, mas não revelou a data.
"Saíram umas especulações aí sobre uma pipoca, vou adiantar para vocês que terá sim. A gente só precisa organizar direitinho qual vai ser o dia e o horário. Mas esse ano vocês vão ver muito Filhos de Jorge na rua", garantiu a banda.
Além da pipoca, o grupo está confirmado no Furdunço, no dia 7 de fevereiro. Para o período, os artistas preparam apresentações especiais para celebrar 17 anos de carreira.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes