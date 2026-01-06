Menu
CARNAVAL
VEM AÍ

Ludmilla e BaianaSystem: as pipocas confirmadas no carnaval de Salvador

Em 2026, o Carnaval vai acontecer entre os dias 12 e 17 de fevereiro

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

06/01/2026 - 13:08 h
Em 2026, o Carnaval vai acontecer entre os dias 12 e 17 de fevereiro
Em 2026, o Carnaval vai acontecer entre os dias 12 e 17 de fevereiro

O Carnaval está batendo na porta e os principais circuitos da folia em Salvador — Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande) — se preparam para receber foliões e artistas. Em 2026, a festa vai acontecer entre os dias 12 e 17 de fevereiro na capital baiana.

Além das festas nos camarotes e blocos, o Carnaval se destaca também pela ‘pipoca’, com alguns artistas que puxam blocos sem cordas.

Alguns artistas já confirmaram que puxarão pipocas no carnaval de 2026.

Confira:

BaianaSystem

  • 7 de fevereiro (furdunço) - Circuito Ondina - Barra
  • 13 de fevereiro (sexta-feira) - Circuito Barra-Ondina
  • 14 de fevereiro (sábado) - Circuito Campo Grande
  • 17 de fevereiro (terça-feira) - Circuito Campo Grande

Ludmilla

12 de fevereiro (quinta-feira) - Circuito Barra-Ondina

Igor Kannário

  • 13 de fevereiro (sexta-feira) - Circuito Barra-Ondina
  • 16 de fevereiro (segunda-feira) - Circuito Campo Grande

Carnaval 2026: mais de 90 cidades serão beneficiadas com R$ 33 milhões
BaianaSystem divulga agenda e confirma retorno a circuito no Carnaval 2026
Igor Kannário confirma dois dias de pipoca no Carnaval de Salvador

Filhos de Jorge

O grupo Filhos de Jorge, composto por Arthur Ramos, Dan Vasco e Papito Gomes, confirmou, durante entrevista ao Portal A TARDE, que vai puxar seu trio pipoca em 2026, mas não revelou a data.

"Saíram umas especulações aí sobre uma pipoca, vou adiantar para vocês que terá sim. A gente só precisa organizar direitinho qual vai ser o dia e o horário. Mas esse ano vocês vão ver muito Filhos de Jorge na rua", garantiu a banda.

Além da pipoca, o grupo está confirmado no Furdunço, no dia 7 de fevereiro. Para o período, os artistas preparam apresentações especiais para celebrar 17 anos de carreira.

