BaianaSystem divulga agenda e confirma retorno a circuito no Carnaval 2026
Banda vive uma fase de forte reconhecimento
O Carnaval de Salvador se aproxima e os ânimos já começam a esquentar com a chegada da folia. Uma das atrações mais aguardadas pelo público, a banda BaianaSystem, divulgou nesta sexta-feira, 22, a agenda para o Carnaval de 2026.
Em 2026, o grupo passará duas vezes pelo circuito Osmar (Campo Grande). A abertura da festa será marcada pelo tradicional Furdunço, no dia 7 de fevereiro quando o Navio Pirata promete, mais uma vez, arrastar multidões pelas ruas da capital baiana.
Conhecida por reunir grandes públicos durante o Carnaval, a Baianasystem vive uma fase de forte reconhecimento. A banda conquistou o Grammy Latino com o álbum O Mundo Dá Voltas, que também foi um dos grandes sucessos do Carnaval de 2025.
Confira a agenda do BaianaSystem em 2026
- 07/02 | Furdunço – Salvador
- 13/02 | Circuito Barra – Navio Pirata – Salvador
- 14/02 | Circuito Osmar (Centro) – Navio Pirata – Salvador
- 17/02 | Circuito Osmar (Centro) – Navio Pirata – Salvador
- 21/02 | Navio Pirata – São Paulo
