HOME > CARNAVAL
VEM AI!

BaianaSystem divulga agenda e confirma retorno a circuito no Carnaval 2026

Banda vive uma fase de forte reconhecimento

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

22/12/2025 - 17:34 h | Atualizada em 22/12/2025 - 17:47
BaianaSystem passando pelo circuito campo grande do Carnaval
BaianaSystem passando pelo circuito campo grande do Carnaval -

O Carnaval de Salvador se aproxima e os ânimos já começam a esquentar com a chegada da folia. Uma das atrações mais aguardadas pelo público, a banda BaianaSystem, divulgou nesta sexta-feira, 22, a agenda para o Carnaval de 2026.

Em 2026, o grupo passará duas vezes pelo circuito Osmar (Campo Grande). A abertura da festa será marcada pelo tradicional Furdunço, no dia 7 de fevereiro quando o Navio Pirata promete, mais uma vez, arrastar multidões pelas ruas da capital baiana.

Conhecida por reunir grandes públicos durante o Carnaval, a Baianasystem vive uma fase de forte reconhecimento. A banda conquistou o Grammy Latino com o álbum O Mundo Dá Voltas, que também foi um dos grandes sucessos do Carnaval de 2025.

Leia Também:

Igor Kannário confirma dois dias de pipoca no Carnaval de Salvador
A partir de R$ 100: todos os preços dos blocos e camarotes do Carnaval 2026
Mais de 100 shows, ensaios e festas agitam verão em Salvador; veja a lista

Confira a agenda do BaianaSystem em 2026

  • 07/02 | Furdunço – Salvador
  • 13/02 | Circuito Barra – Navio Pirata – Salvador
  • 14/02 | Circuito Osmar (Centro) – Navio Pirata – Salvador
  • 17/02 | Circuito Osmar (Centro) – Navio Pirata – Salvador
  • 21/02 | Navio Pirata – São Paulo

x