BaianaSystem divulga agenda e confirma retorno a circuito no Carnaval 2026

BaianaSystem passando pelo circuito campo grande do Carnaval - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

O Carnaval de Salvador se aproxima e os ânimos já começam a esquentar com a chegada da folia. Uma das atrações mais aguardadas pelo público, a banda BaianaSystem, divulgou nesta sexta-feira, 22, a agenda para o Carnaval de 2026.

Em 2026, o grupo passará duas vezes pelo circuito Osmar (Campo Grande). A abertura da festa será marcada pelo tradicional Furdunço, no dia 7 de fevereiro quando o Navio Pirata promete, mais uma vez, arrastar multidões pelas ruas da capital baiana.

Conhecida por reunir grandes públicos durante o Carnaval, a Baianasystem vive uma fase de forte reconhecimento. A banda conquistou o Grammy Latino com o álbum O Mundo Dá Voltas, que também foi um dos grandes sucessos do Carnaval de 2025.

Confira a agenda do BaianaSystem em 2026