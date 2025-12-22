Menu
HOME > CARNAVAL
FOLIA

Igor Kannário confirma dois dias de pipoca no Carnaval de Salvador

Príncipe do Gueto leva o pagodão aos circuitos Barra-Ondina e Osmar

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

22/12/2025 - 15:56 h | Atualizada em 22/12/2025 - 16:11
Pipoca do Kannario no Circuito Osmar, Campo Grande, no Carnaval de 2023
Pipoca do Kannario no Circuito Osmar, Campo Grande, no Carnaval de 2023 -

O Igor Kannário está confirmado mais uma vez no Carnaval de Salvador e promete arrastar multidões pelas ruas da cidade. O cantor anunciou dois dias de pipoca na folia: na sexta-feira, no circuito Barra-Ondina, e na segunda-feira, no circuito Osmar.

A participação do artista em formato pipoca mantém sua presença nos principais trajetos da festa e amplia o acesso do público aos shows, sem a necessidade de blocos ou abadás.

Leia Também:

A partir de R$ 100: todos os preços dos blocos e camarotes do Carnaval 2026
Mais de 100 shows, ensaios e festas agitam verão em Salvador; veja a lista
Salvador terá aumento na oferta de voos para o Carnaval 2026

A escolha de dois dos principais circuitos da festa amplia o alcance da apresentação e reafirma a presença do cantor na maior festa de rua do mundo.

Com um repertório que mistura sucessos e lançamentos recentes, Igor Kannário promete apresentações intensas e cheias de balanço,.

Os dois dias de pipoca de Igor Kannário no Carnaval de Salvador serão promovidos pelo Sufotur, por meio do Governo do Estado da Bahia.

x