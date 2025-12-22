FOLIA
Igor Kannário confirma dois dias de pipoca no Carnaval de Salvador
Príncipe do Gueto leva o pagodão aos circuitos Barra-Ondina e Osmar
Por Beatriz Santos
O Igor Kannário está confirmado mais uma vez no Carnaval de Salvador e promete arrastar multidões pelas ruas da cidade. O cantor anunciou dois dias de pipoca na folia: na sexta-feira, no circuito Barra-Ondina, e na segunda-feira, no circuito Osmar.
A participação do artista em formato pipoca mantém sua presença nos principais trajetos da festa e amplia o acesso do público aos shows, sem a necessidade de blocos ou abadás.
A escolha de dois dos principais circuitos da festa amplia o alcance da apresentação e reafirma a presença do cantor na maior festa de rua do mundo.
Com um repertório que mistura sucessos e lançamentos recentes, Igor Kannário promete apresentações intensas e cheias de balanço,.
Os dois dias de pipoca de Igor Kannário no Carnaval de Salvador serão promovidos pelo Sufotur, por meio do Governo do Estado da Bahia.
