Igor Kannário confirma dois dias de pipoca no Carnaval de Salvador

Pipoca do Kannario no Circuito Osmar, Campo Grande, no Carnaval de 2023 - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Igor Kannário está confirmado mais uma vez no Carnaval de Salvador e promete arrastar multidões pelas ruas da cidade. O cantor anunciou dois dias de pipoca na folia: na sexta-feira, no circuito Barra-Ondina, e na segunda-feira, no circuito Osmar.

A participação do artista em formato pipoca mantém sua presença nos principais trajetos da festa e amplia o acesso do público aos shows, sem a necessidade de blocos ou abadás.

A escolha de dois dos principais circuitos da festa amplia o alcance da apresentação e reafirma a presença do cantor na maior festa de rua do mundo.

Com um repertório que mistura sucessos e lançamentos recentes, Igor Kannário promete apresentações intensas e cheias de balanço,.

Os dois dias de pipoca de Igor Kannário no Carnaval de Salvador serão promovidos pelo Sufotur, por meio do Governo do Estado da Bahia.