Salvador terá aumento na oferta de voos para o Carnaval 2026
Além dea capital, outras cidades baianas receberão um reforço em suas operações
Por Isabela Cardoso
A LATAM anunciou uma expansão robusta em sua malha aérea para o Carnaval 2026, com foco estratégico na Bahia. No período de maior movimento (9 a 22 de fevereiro), a companhia operará uma malha nacional 14% maior que a do ano anterior.
O destaque absoluto do reforço recai sobre as rotas que conectam o Sudeste aos principais destinos turísticos baianos, consolidando Salvador como um dos eixos centrais da operação.
A capital baiana terá um incremento significativo na conectividade com o aeroporto de São Paulo/Guarulhos, saltando de 41 para 56 voos semanais durante o período festivo.
O aumento responde à alta demanda de turistas que buscam o Carnaval de Salvador, impactando diretamente a economia e a mobilidade regional.
Bahia lidera o crescimento da malha estratégica
Além de Salvador, outras cidades baianas receberão um reforço em suas operações, triplicando o número de frequências em rotas cruciais a partir de Guarulhos:
- São Paulo/Guarulhos – Salvador: aumento de 41 para 56 voos.
- São Paulo/Guarulhos – Ilhéus: salto de 7 para 21 voos.
- São Paulo/Guarulhos – Vitória da Conquista: expansão de 7 para 21 voos.
Ao todo, a companhia adicionará 46 mil assentos nessas rotas estratégicas, o que representa um aumento de 42% na oferta de assentos por quilômetro (ASK) em relação ao Carnaval de 2025.
"Operar uma oferta maior neste período significa facilitar encontros e impulsionar destinos turísticos", afirma Aline Mafra, diretora de vendas e marketing da LATAM Brasil.
