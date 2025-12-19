TRANSPORTE PÚBLICO
Santa Cruz e Vale das Pedrinhas ganham novas linhas de ônibus
Atendimento começa neste sábado
Por Luiza Nascimento
Os usuários do transporte público nas regiões de Santa Cruz e Vale das Pedrinhas, em Salvador, poderão contar com novas linhas de ônibus a partir deste sábado, 20. Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), o objetivo é melhorar o atendimento nos bairros e garantir um maior número de viagens, reduzindo o tempo de espera da população.
Para a mudança, equipes da pasta e prepostos das concessionárias estarão pela região para orientar os usuários sobre as novas opções de transporte.
Conheça as novas linhas:
Santa Cruz: linha 0725 – Est. BRT Pedrinhas x Santa Cruz Circular
Vai operar nos horários de pico da manhã e da tarde, em dias úteis e finais de semana. De segunda a sexta-feira, a linha irá funcionar das 05h10 às 9h50 e das 14h40 às 20h30, realizando, ao todo, 24 viagens.
Já aos sábados, a linha fará 21 viagens, das 5h15 às 9h45 e das 14h45 às 20h, enquanto aos domingos serão realizadas 18 viagens, das 5h40 às 9h35 e das 14h45 às 19h55.
O ônibus sairá da estação BRT Pedrinhas e seguirá pela Av. Juracy Magalhães Júnior, rua Onze de Novembro, até o final de linha de Santa Cruz. Na volta para a estação, R. Onze de Novembro; Av. Antônio Carlos Magalhães; Retorno no Parque da Cidade; Av. Antônio Carlos Magalhães; Complexo Viário João Gilberto; Av. Juracy Magalhães Júnior; Estação Pedrinhas BRT.
Atualmente, a comunidade conta com o atendimento da 0715 – Lapa x Santa Cruz, que opera durante todo o dia, tanto em dias úteis, como aos sábados e domingos, e chega a fazer até 28 viagens, das 05h15 à meia noite. Com isso, a população local terá, somando as viagens de ambas as linhas, 52 viagens diariamente partindo do bairro.
Vale das Pedrinhas: linha 0719 - Vale das Pedrinhas x Estação BRT Pedrinhas
Será criada para substituir a linha 0718 - Vale das Pedrinhas x Lapa. O objetivo é dar maior agilidade ao atendimento dos usuários, que terão o tempo de percurso reduzido, e mais viagens dentro do bairro.
A nova linha vai operar durante todo o dia, tanto em dias uteis quanto aos sábados e domingos, chegando a oferecer até 35 viagens, das 05h05 às 19h50.
A linha sairá Estação Pedrinhas do BRT, passando pela Av. Juracy Magalhães Junior; R. Lucaia; retorno embaixo do Complexo Viário Rei Pelé; R. Lucaia; Av. Juracy Magalhães Junior; Av. Vale das Pedrinhas, final de linha do bairro, Av. Vale das Pedrinhas, e retornando para a Estação Pedrinhas do BRT.
