Santa Cruz e Vale das Pedrinhas ganham novas linhas de ônibus

Linha terá seu atendimento seccionado - Foto: Ascom Semob

Os usuários do transporte público nas regiões de Santa Cruz e Vale das Pedrinhas, em Salvador, poderão contar com novas linhas de ônibus a partir deste sábado, 20. Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), o objetivo é melhorar o atendimento nos bairros e garantir um maior número de viagens, reduzindo o tempo de espera da população.

Para a mudança, equipes da pasta e prepostos das concessionárias estarão pela região para orientar os usuários sobre as novas opções de transporte.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Conheça as novas linhas:

Santa Cruz: linha 0725 – Est. BRT Pedrinhas x Santa Cruz Circular

Vai operar nos horários de pico da manhã e da tarde, em dias úteis e finais de semana. De segunda a sexta-feira, a linha irá funcionar das 05h10 às 9h50 e das 14h40 às 20h30, realizando, ao todo, 24 viagens.

Já aos sábados, a linha fará 21 viagens, das 5h15 às 9h45 e das 14h45 às 20h, enquanto aos domingos serão realizadas 18 viagens, das 5h40 às 9h35 e das 14h45 às 19h55.

O ônibus sairá da estação BRT Pedrinhas e seguirá pela Av. Juracy Magalhães Júnior, rua Onze de Novembro, até o final de linha de Santa Cruz. Na volta para a estação, R. Onze de Novembro; Av. Antônio Carlos Magalhães; Retorno no Parque da Cidade; Av. Antônio Carlos Magalhães; Complexo Viário João Gilberto; Av. Juracy Magalhães Júnior; Estação Pedrinhas BRT.

Atualmente, a comunidade conta com o atendimento da 0715 – Lapa x Santa Cruz, que opera durante todo o dia, tanto em dias úteis, como aos sábados e domingos, e chega a fazer até 28 viagens, das 05h15 à meia noite. Com isso, a população local terá, somando as viagens de ambas as linhas, 52 viagens diariamente partindo do bairro.

Vale das Pedrinhas: linha 0719 - Vale das Pedrinhas x Estação BRT Pedrinhas

Será criada para substituir a linha 0718 - Vale das Pedrinhas x Lapa. O objetivo é dar maior agilidade ao atendimento dos usuários, que terão o tempo de percurso reduzido, e mais viagens dentro do bairro.

A nova linha vai operar durante todo o dia, tanto em dias uteis quanto aos sábados e domingos, chegando a oferecer até 35 viagens, das 05h05 às 19h50.

A linha sairá Estação Pedrinhas do BRT, passando pela Av. Juracy Magalhães Junior; R. Lucaia; retorno embaixo do Complexo Viário Rei Pelé; R. Lucaia; Av. Juracy Magalhães Junior; Av. Vale das Pedrinhas, final de linha do bairro, Av. Vale das Pedrinhas, e retornando para a Estação Pedrinhas do BRT.