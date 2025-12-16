Catraca livre nos ônibus durante o domingo começa a valer

- Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, liberou ônibus gratuito para a população aos domingos e feriados. A implementação do Tarifa Zero, válida desde o último fim de semana, 14, tem agradado osusuários de transporte público, que costumam pagar diariamente R$ 5,75.

A tarifa zero vale para todas as linhas convencionais e suplementares. Para utilizar o benefício, o passageiro pode passar o cartão BHBus na catraca, sem que o valor seja descontado. Caso o usuário não possua cartão, terá que pedir liberação ao motorista.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Prefeitura, a iniciativa visa incentivar o uso do transporte público e reduzir o número de veículos nas ruas, especialmente em dias de maior circulação. A medida será custeada através de remuneração complementar às concessionárias.

População aprova medida

Grande parte dos passageiros se surpreendeu com a gratuidade. Entre eles, a professora Patrícia Pinto de Paula, que utilizou o serviço para chegar a uma manifestação pública no Centro da capital. Segundo o relato, aos fins de semana, ela costuma recorrer aos aplicativos de transporte ou utiliza o carro.

“Isso é fundamental para de fato fazer valer o direito de ir e vir. O transporte é público, não é? Então deveria ser gratuito [...] É uma economia, para mim e até para os meus alunos. Isso faz diferença no orçamento e muda o jeito como a gente ocupa a cidade [...] A minha esperança é que a gente tenha o ônibus gratuito de segunda a segunda”, disse em entrevista ao Estado de Minas.

Outro beneficiado foi o chaveiro Rodrigo Cardoso, que queria ir à igreja utilizando um carro por aplicativo, mas o valor quase chegava a R$ 100.

“Quando fui pegar, fiquei sabendo que ele [o ônibus] estava de graça. Para mim foi muito bom. Pra quem ia gastar quase R$ 100 e acabou vindo de ônibus mesmo”, relatou.

No meio do vai e vem de pessoas no ponto de ônibus em frente ao posto UAI na Praça Sete, o vendedor Wilson do Nascimento, de 61 anos, observava o movimento com atenção. Morador de Ponte Nova, na Zona da Mata mineira, ele já não paga passagem por conta da carteira do idoso, mas fez questão de destacar, em conversa com a reportagem, o alcance social da iniciativa. “Eu vejo o quanto a gratuidade me beneficia. E agora essa mesma oportunidade está se estendendo para mais gente”, afirmou.

A economia é ainda maior quando analisado o contexto familiar. Brena Cristina Carvalho é autônoma e mãe de dois filhos e economizou cerca de R$ 35 apenas no deslocamento.

“Só aqui eu já economizo seis passagens. Isso ajuda no lanche, ajuda a comprar alguma coisa a mais [...] Agora, sabendo que todo domingo e feriado vai ser de graça, já facilita para a gente vir, para poder comprar as coisas. Vai ter uma economia muito grande no nosso bolso”, diz.

Além dos domingos, a gratuidade no transporte coletivo será estendida aos feriados e integra o programa “Catraca Livre”, anunciado pela Prefeitura de Belo Horizonte no último dia 7, dentro da programação que marca os 128 anos da capital. A administração municipal estima que cerca de 190 mil passageiros utilizem o sistema aos domingos, com um custo anual aproximado de R$ 40 milhões aos cofres públicos.

Cidade pode ter transporte 100% gratuito todos os dias

O prefeito Álvaro Damião (União Brasil) afirmou, em evento ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na última quinta-feira, 11, que deseja estender a gratuidade para todos os dias da semana, mas destacou o alto custo da medida.

“Esse subsídio é muito alto, fica muito caro para a prefeitura. O senhor fala com o ministro Haddad para tirar a mão do bolso”, brincou, em discurso direcionado ao presidente.