SALVADOR
ATENÇÃO

Transporte de Salvador tem alterações no feriado de Conceição da Praia

Data é comemorada nesta segunda-feira, 8

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

07/12/2025 - 12:40 h
Transporte de Salvador tem alterações no feriado de Conceição da Praia
-

O transporte público de Salvador terá alterações durante o feriado de Nossa Senhora da Conceição da Praia, comemorado nesta segunda-feira, 8. A mudança vai impactar, sobretudo, a região do Comércio, local onde acontece o principal festejo em homenagem à santa.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), a operação visa melhorar a segurança e garantir fluidez durante a festa.

O tráfego da Avenida da França, Rua da Bélgica (sentido Campo Grande) e Avenida Lafayete Coutinho (sentido Calçada), estará interdidado, desta forma, os itinerários dos ônibus que tradicionalmente passam nestas ruas, também sofrerão alterações.

Veja trajeto das linhas que saem do Centro com destino à Praça Maria Filipa:

  • Vale dos Barris, Rua Direita da Piedade, Politeama de Baixo, Praça João Mangabeira, Av. Vasco da Gama (Dique do Tororó), Vale do Nazaré, Túnel Américo Simas, Av. da França (via à esquerda), retorno próximo ao Mercado Modelo e segue o roteiro habitual.

Veja trajeto das linhas que saem da Barra e regiões próximas:

  • Av. Sete de Setembro, Rua Politeama, Politeama de Cima, Politeama de Baixo, Praça João Mangabeira, Av. Vasco da Gama, Vale do Nazaré, Túnel Américo Simas, Av. da França (via à esquerda), retorno próximo ao Mercado Modelo, e segue o trajeto normal.

Veja trajeto do Vista Alegre/Fazenda Coutos x Barra - 1568:

  • O ônibus, que normalmente passa pela avenida Lafayete Coutinho, fará o desvio pela avenida da França, subindo pela Ladeira da Montanha, Rua Carlos Gomes, Largo do Campo Grande e Av. São Jorge, retomando seu percurso rotineiro.

Ponto de táxi e mototáxi suspenso

O ponto de táxi e mototáxi localizado no Elevador Lacerda estará temporariamente suspenso durante a passagem do cortejo. No entanto, os usuários podem utilizar os seguintes pontos como alternativas:

  • Travessia na Baiana (Hub - Comércio), Terreiro de Jesus,
  • Praça Castro Alves,
  • Rua Chile e Rua da Misericórdia.

Tags:

Alterações de itinerário feriado Mobilidade Urbana Nossa Senhora da Conceição Salvador transporte público

