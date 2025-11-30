Menu
SALVADOR
MUDANÇA

Transporte público de Salvador sofre alterações neste domingo

Mudança acontece em alguns pontos da cidade, a partir das 12h

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

30/11/2025 - 7:14 h
Imagem ilustrativa da imagem Transporte público de Salvador sofre alterações neste domingo
-

Os usuários do transporte público de Salvador devem ficar atentos neste domingo, 30, pois o sistema sofrerá alterações a partir das 12h. O evento 18ª Caminhada do Samba, vai alterar linhas que transitam na Vasco da Gama e Centenário.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), os ajustes são temporários e tem o objetivo de garantir o deslocamento da população.

Entenda as mudanças

A Ladeira da Montanha será interditada a partir das 12h. Assim, as linhas provenientes do Comércio e com destino ao Campo Grande utilizarão o Contorno, Vale do Canela e vias adjacentes.

A partir das 14h, todas as linhas que circulam pela Baixa dos Sapateiros, deverão fazer retorno na Barroquinha, evitando a Praça Castro Alves–Avenida Sete–Campo Grande.

Entre as 15h e 21h, devido a interdições no Centro da cidade, o trajeto das linhas que passam pela Avenida Sete de Setembro, Praça Castro Alves, Rua Chile, Ladeira da Montanha, Rua Carlos Gomes e vias adjacentes serão modificados.

As linhas que saem do Corredor da Vitória, Garcia, Garibaldi, Politeama, Centenário e Rua João das Botas também seguirão rotas alternativas.

Já os ônibus que passam pelo Corredor da Vitória / Barra / Porto da Barra não acessarão a Avenida Sete. Assim, o desvio das rotas acontecerá através da Avenida Corredor da Vitória / Barra / Porto da Barra, sem acessar a Avenida Sete.

Linhas que saem do Garcia e Garibaldi seguirão por vias estruturantes como Vasco da Gama, Aquidabã, Sete Portas, Dique e Vale do Nazaré.

As que utilizam a Rua João das Botas passarão por Leovigildo Filgueiras, Vale do Canela, Princesa Isabel e Av. Centenário antes de voltarem ao trajeto original.

As linhas que passam pelo bairro da Politeama serão desviadas para o Vale dos Barris e Av. Centenário, a fim de manter a conexão com a Estação da Lapa e diminuindo a pressão sobre o eixo da Av. Sete.

x