ACIDENTE

Colisão entre dois ônibus deixa passageiro ferido na Avenida Suburbana

Trânsito ficou congestionado na região

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

18/12/2025 - 12:05 h
Imagem ilustrativa da imagem Colisão entre dois ônibus deixa passageiro ferido na Avenida Suburbana
-

Uma colisão envolvendo um ônibus e micro-ônibus deixou um passageiro ferido na Rua da Glória, na Avenida Afrânio Peixoto, conhecida como Suburbana, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 18. A vítima teve ferimentos leves e recebeu atendimento médico no local.

O acidente aconteceu quando um veículo do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC) atingiu a traseira do ônibus. Com o impacto, os veículos foram parcialmente destruídos e cacos de vidros ficaram espalhados pela pista.

Leia Também:

Ex-vereador ganha liberdade parcial no TJBA após acidente com morte
Tudo o que se sabe sobre o acidente com 5 mortes na Chapada Diamantina
Acidente com caminhão desgovernado deixa cinco mortos na Chapada Diamantina

Trânsito livre

O trânsito ficou congestionado, no entanto, ao portal A TARDE, a Superintendência do Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que a via já foi liberada e o fluxo de veículos segue normal.

