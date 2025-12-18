Colisão entre dois ônibus deixa passageiro ferido na Avenida Suburbana

- Foto: Ilustrativa/Betto Jr/Secom

Uma colisão envolvendo um ônibus e micro-ônibus deixou um passageiro ferido na Rua da Glória, na Avenida Afrânio Peixoto, conhecida como Suburbana, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 18. A vítima teve ferimentos leves e recebeu atendimento médico no local.

O acidente aconteceu quando um veículo do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC) atingiu a traseira do ônibus. Com o impacto, os veículos foram parcialmente destruídos e cacos de vidros ficaram espalhados pela pista.

Trânsito livre

O trânsito ficou congestionado, no entanto, ao portal A TARDE, a Superintendência do Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que a via já foi liberada e o fluxo de veículos segue normal.