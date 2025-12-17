Tudo o que se sabe sobre o acidente com 5 mortes na Chapada Diamantina

Trágico acidente em Palmeiras, na Chapada, deixou cinco mortos - Foto: Divulgação

O acidente que culminou com cinco mortes após um caminhão de uma empresa terceirizada atingir um imóvel na zona rural de Palmeiras, na Chapada Diamantina, gerou manifestações diversas por toda a Bahia, além de questionamentos especialmente sobre o que provocou a tragédia.

Dos mortos, dois estavam no veículo. Em nota, a ORCA Instalações, empresa dona do caminhão que presta serviços a Neoenergia Coelba, "lamentou profundamente" o acidente e que, neste momento, a prioridade é prestar todo o apoio necessário aos colaboradores envolvidos, e aos demais afetados e às suas respectivas famílias.

A empresa disse ainda que as circunstâncias do ocorrido estão sendo apurados pelas autoridades competentes. "A ORCA está oferecendo todo o suporte necessário ao colaborador e aos seus familiares, bem como aos moradores atingidos", completou a empresa.

Socorro

Além dos cinco mortos, três pessoas ficaram feridas — elas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Seabra. Para atender a ocorrência, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, assim como agentes do Corpo de Bombeiros.

Políticos se manifestam

Entre os políticos que manifestaram pesar esteve o governador Jerônimo Rodrigues (PT). Em uma postagem no "X", o gestor afirmou que, desde o primeiro momento, as equipes do Estado estão mobilizadas.

"A Secretaria de Saúde do Estado está prestando assistência às vítimas no Hospital Regional de Seabra, e o Corpo de Bombeiros segue atuando no local. Entrei em contato com o prefeito Wilson Rocha, prestando toda solidariedade e colocando o Governo do Estado à disposição para todo o apoio necessário", escreveu.

Além dele, que abordou a tragédia foi o senador Angelo Coronel (PSD-BA). Em nota, ele afirmou ter recebido com tristeza a notícia do acidente e está solidário às vítimas, familiares e toda a população de Palmeiras.

"Desejo pronta recuperação aos feridos e expresso meus sentimentos às famílias atingidas por esta tragédia", escreveu o pessedista.

A Prefeitura Municipal de Palmeiras, também através de nota, manifestou solidariedade diante do ocorrido na comunidade do Rio Grande. "Que Deus conforte os familiares da vítimas e fortaleça os corações de todas as famílias da localidade neste momento de dor".