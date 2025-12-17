Menu
HOME > BAHIA
TRAGÉDIA NA BAHIA

Tudo o que se sabe sobre o acidente com 5 mortes na Chapada Diamantina

Cinco pessoas morreram após caminhão de empresa terceirizada atingir imóvel

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

17/12/2025 - 8:02 h | Atualizada em 17/12/2025 - 9:40
Trágico acidente em Palmeiras, na Chapada, deixou cinco mortos
O acidente que culminou com cinco mortes após um caminhão de uma empresa terceirizada atingir um imóvel na zona rural de Palmeiras, na Chapada Diamantina, gerou manifestações diversas por toda a Bahia, além de questionamentos especialmente sobre o que provocou a tragédia.

Dos mortos, dois estavam no veículo. Em nota, a ORCA Instalações, empresa dona do caminhão que presta serviços a Neoenergia Coelba, "lamentou profundamente" o acidente e que, neste momento, a prioridade é prestar todo o apoio necessário aos colaboradores envolvidos, e aos demais afetados e às suas respectivas famílias.

A empresa disse ainda que as circunstâncias do ocorrido estão sendo apurados pelas autoridades competentes. "A ORCA está oferecendo todo o suporte necessário ao colaborador e aos seus familiares, bem como aos moradores atingidos", completou a empresa.

Socorro

Além dos cinco mortos, três pessoas ficaram feridas — elas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Seabra. Para atender a ocorrência, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, assim como agentes do Corpo de Bombeiros.

Acidente com caminhão desgovernado deixa cinco mortos na Chapada Diamantina
Iphan tomba templo de Jarê mais antigo do Brasil na Chapada Diamantina
Capão in Blues 2025 fortalece sua segunda edição na Chapada Diamantina

Políticos se manifestam

Entre os políticos que manifestaram pesar esteve o governador Jerônimo Rodrigues (PT). Em uma postagem no "X", o gestor afirmou que, desde o primeiro momento, as equipes do Estado estão mobilizadas.

"A Secretaria de Saúde do Estado está prestando assistência às vítimas no Hospital Regional de Seabra, e o Corpo de Bombeiros segue atuando no local. Entrei em contato com o prefeito Wilson Rocha, prestando toda solidariedade e colocando o Governo do Estado à disposição para todo o apoio necessário", escreveu.

Além dele, que abordou a tragédia foi o senador Angelo Coronel (PSD-BA). Em nota, ele afirmou ter recebido com tristeza a notícia do acidente e está solidário às vítimas, familiares e toda a população de Palmeiras.

"Desejo pronta recuperação aos feridos e expresso meus sentimentos às famílias atingidas por esta tragédia", escreveu o pessedista.

A Prefeitura Municipal de Palmeiras, também através de nota, manifestou solidariedade diante do ocorrido na comunidade do Rio Grande. "Que Deus conforte os familiares da vítimas e fortaleça os corações de todas as famílias da localidade neste momento de dor".

