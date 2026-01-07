Timbalada, Xanddy e mais: Micareta de Lauro divulga atrações

Micareta vai acontecer entre os dias 16 e 18 de janeiro - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE - Divulgação - Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Atrações do Mica Lauro, prévia carnavalesca que acontecerá entre 16 e 18 de janeiro, foram divulgadas pela Prefeitura de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Confira as atrações:

Xanddy Harmonia

Parangolé

Tony Salles

Thiago Aquino

Escandurras

Timbalada

Pagodart

Oh Polêmico

Theuzinho

Alinne Rosa

Papazoni

Cheiro de Amor

Na sexta-feira, 16, a festa começa a partir das 18h, enquanto no sábado, 17, e domingo, 18, a programação terá início às 16h.

O percurso terá aproximadamente 1,5 quilômetro, na Rua Maria Isabel dos Santos, localizada na região conhecida como Avenida Beira Rio, no Centro da cidade. Durante o evento, o trajeto funcionará em sentido contrário ao fluxo normal da via, garantindo mais segurança e organização para o público.