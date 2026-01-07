Menu
VEM AÍ

Timbalada, Xanddy e mais: Micareta de Lauro divulga atrações

Micareta vai acontecer entre os dias 16 e 18 de janeiro

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

07/01/2026 - 10:28 h
Micareta vai acontecer entre os dias 16 e 18 de janeiro
Micareta vai acontecer entre os dias 16 e 18 de janeiro -

Atrações do Mica Lauro, prévia carnavalesca que acontecerá entre 16 e 18 de janeiro, foram divulgadas pela Prefeitura de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Confira as atrações:

  • Xanddy Harmonia
  • Parangolé
  • Tony Salles
  • Thiago Aquino
  • Escandurras
  • Timbalada
  • Pagodart
  • Oh Polêmico
  • Theuzinho
  • Alinne Rosa
  • Papazoni
  • Cheiro de Amor

Na sexta-feira, 16, a festa começa a partir das 18h, enquanto no sábado, 17, e domingo, 18, a programação terá início às 16h.

O percurso terá aproximadamente 1,5 quilômetro, na Rua Maria Isabel dos Santos, localizada na região conhecida como Avenida Beira Rio, no Centro da cidade. Durante o evento, o trajeto funcionará em sentido contrário ao fluxo normal da via, garantindo mais segurança e organização para o público.

x