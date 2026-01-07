VEM AÍ
Timbalada, Xanddy e mais: Micareta de Lauro divulga atrações
Micareta vai acontecer entre os dias 16 e 18 de janeiro
Por Edvaldo Sales
Atrações do Mica Lauro, prévia carnavalesca que acontecerá entre 16 e 18 de janeiro, foram divulgadas pela Prefeitura de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).
Confira as atrações:
- Xanddy Harmonia
- Parangolé
- Tony Salles
- Thiago Aquino
- Escandurras
- Timbalada
- Pagodart
- Oh Polêmico
- Theuzinho
- Alinne Rosa
- Papazoni
- Cheiro de Amor
Leia Também:
Na sexta-feira, 16, a festa começa a partir das 18h, enquanto no sábado, 17, e domingo, 18, a programação terá início às 16h.
O percurso terá aproximadamente 1,5 quilômetro, na Rua Maria Isabel dos Santos, localizada na região conhecida como Avenida Beira Rio, no Centro da cidade. Durante o evento, o trajeto funcionará em sentido contrário ao fluxo normal da via, garantindo mais segurança e organização para o público.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes