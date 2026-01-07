VEM AÍ
Beyoncé, Rihanna e mais: os artistas cotados para show em Copacabana
Edição de 2026 do Todo Mundo no Rio em Copacabana está dando o que falar nas redes sociais
Por Edvaldo Sales
A expectativa dos fãs de música internacional para o próximo show gratuito em Copacabana, no Rio de Janeiro, está lá em cima. A edição de 2026 do Todo Mundo no Rio está dando o que falar nas redes sociais e a lista dos possíveis artistas cotados viralizou.
Para movimentar ainda mais a discussão, o próprio prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), deu oficialmente início à contagem regressiva para o evento. A previsão é de que a atração internacional seja confirmada até fevereiro deste ano.
Depois de Lady Gaga em 2025 e Madonna em 2024, que alcançaram, respectivamente, mais de 2 milhões e 1,6 milhão de espectadores, o próximo show tem uma grande tarefa: superar — ou ao menos chegar perto — as apresentações dessas duas divas pop, que se tornaram duas das apresentações com maior público da história.
Saiba quem são os nomes cotados para Todo Mundo no Rio 2026:
- Beyoncé
- Rihanna
- Shakira
- Justin Bieber
- Britney Spears
- U2
- Coldplay
- Paul McCartney
- Adele
- Bruno Mars
Chegou o momento de começar a discutir esse tema! Lançadas as apostas: diz aí, quem vocês querem! pic.twitter.com/5qbguPjRbw— Eduardo Paes (@eduardopaes) January 6, 2026
