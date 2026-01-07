Beyoncé, Rihanna e mais: os artistas cotados para show em Copacabana

Edição de 2026 do Todo Mundo no Rio em Copacabana está dando o que falar nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais e Divulgação

A expectativa dos fãs de música internacional para o próximo show gratuito em Copacabana, no Rio de Janeiro, está lá em cima. A edição de 2026 do Todo Mundo no Rio está dando o que falar nas redes sociais e a lista dos possíveis artistas cotados viralizou.

Para movimentar ainda mais a discussão, o próprio prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), deu oficialmente início à contagem regressiva para o evento. A previsão é de que a atração internacional seja confirmada até fevereiro deste ano.

Depois de Lady Gaga em 2025 e Madonna em 2024, que alcançaram, respectivamente, mais de 2 milhões e 1,6 milhão de espectadores, o próximo show tem uma grande tarefa: superar — ou ao menos chegar perto — as apresentações dessas duas divas pop, que se tornaram duas das apresentações com maior público da história.

Saiba quem são os nomes cotados para Todo Mundo no Rio 2026:

Beyoncé

Rihanna

Shakira

Justin Bieber

Britney Spears

U2

Coldplay

Paul McCartney

Adele

Bruno Mars