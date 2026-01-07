Menu
VEM AÍ

Beyoncé, Rihanna e mais: os artistas cotados para show em Copacabana

Edição de 2026 do Todo Mundo no Rio em Copacabana está dando o que falar nas redes sociais

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

07/01/2026 - 7:39 h
Edição de 2026 do Todo Mundo no Rio em Copacabana está dando o que falar nas redes sociais
Edição de 2026 do Todo Mundo no Rio em Copacabana está dando o que falar nas redes sociais -

A expectativa dos fãs de música internacional para o próximo show gratuito em Copacabana, no Rio de Janeiro, está lá em cima. A edição de 2026 do Todo Mundo no Rio está dando o que falar nas redes sociais e a lista dos possíveis artistas cotados viralizou.

Para movimentar ainda mais a discussão, o próprio prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), deu oficialmente início à contagem regressiva para o evento. A previsão é de que a atração internacional seja confirmada até fevereiro deste ano.

Depois de Lady Gaga em 2025 e Madonna em 2024, que alcançaram, respectivamente, mais de 2 milhões e 1,6 milhão de espectadores, o próximo show tem uma grande tarefa: superar — ou ao menos chegar perto — as apresentações dessas duas divas pop, que se tornaram duas das apresentações com maior público da história.

Saiba quem são os nomes cotados para Todo Mundo no Rio 2026:

  • Beyoncé
  • Rihanna
  • Shakira
  • Justin Bieber
  • Britney Spears
  • U2
  • Coldplay
  • Paul McCartney
  • Adele
  • Bruno Mars

x