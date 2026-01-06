Menu
ÚLTIMO ADEUS

Gilberto Gil homenageará Preta durante o Carnaval de Salvador

A cantora faleceu em julho de 2025

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

06/01/2026 - 18:13 h
Preta Gil será homenageada pelo pai
Preta Gil será homenageada pelo pai -

Gilberto Gil prestará uma última homenagem a sua filha, a cantora Preta Gil, no Carnaval deste ano. O cantor dedicará a 26ª edição do Camarote Expresso 2222 para a cantora, que faleceu em julho de 2025.

O anúncio foi feito pela equipe oficial do camarote, que pertence à família Gil. “Na 26ª edição do Expresso 2222 homenageamos a dona da risada contagiante, a mulher feita de carnaval, alegria e fé. A amiga, mãe, avó, irmã e filha. A nossa Preta”, escreveram.

“Apaixonada pela vida e pelas pessoas, especialista em transformar tudo em festa. Em 2026 celebramos tudo que ela representa: amor, felicidade, amizade, força e fé. Para sempre em todas as nossas histórias de carnaval, no nosso coração e nas nossas vidas”, completou o comunicado.

Nos comentários, diversos fãs de Preta celebraram a homenagem. “Ela merece! Desde 2009, frequentei o expresso a convite da Preta e sei o quanto ela amava estar nesse lugar e vai continuar amando!! Notícia incrível!”, disse um.

Tags:

carnaval Carnaval 2026 gilberto gil Preta Gil

