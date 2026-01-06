Menu
HOME > VERÃO
VEM AÍ

De graça! Lauro de Freitas promove 3 dias de festa pré-carnaval

O evento abre a agenda de folia da cidade

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

06/01/2026 - 19:16 h
O evento será gratuito
O evento será gratuito

Lauro de Freitas já está preparando a agenda de eventos de 2026. A cidade contará com três dias de festa gratuita, com direito a trio elétrico e grandes atrações, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro.

Chamada de ‘Mica Lauro’, a micareta passará por um percurso de aproximadamente 1,5 quilômetro, na Rua Maria Isabel dos Santos, localizada na região conhecida como Avenida Beira Rio, no Centro da cidade, que fica a 25 km de Salvador.

Leia Também:

Ludmilla e BaianaSystem: as pipocas confirmadas no carnaval de Salvador
Deusa do Ébano 2026: candidatas passam por preparação antes da final
Projeto Verão: vai começar musculação? Saiba o que precisa fazer antes

A programação conta com horários diferenciados ao longo dos dias. Na sexta-feira, 16, a festa começa a partir das 18h. Já no sábado e domingo, os shows começam mais cedo, a partir das 16h.

As atrações ainda não foram divulgadas, mas a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Juventude e Esporte (SECULJE) garantiu que a programação estará disponível em breve.

carnaval Carnaval 2026 Lauro de Freitas micareta

