Deusa do Ébano 2026: candidatas passam por preparação antes da final

Está próxima a descoberta de quem será a Deusa do Ébano 2026, concurso promovido pelo Ilê Aiyê. Antes de saber quem assumirá o posto de Rainha do bloco afro, as 15 finalistas passam por um processo de preparação que começa nesta terça-feira, 6, na sede do Ilê Aiyê, Senzala do Barro Preto, no Curuzu.

As candidatas participam de atividades como oficinas de produção de conteúdo digital, dança afro, curso de verão e acompanhamento psicológico. Com temas centrais como representatividade, ancestralidade e identidade, o processo promove uma imersão na cultura afro-brasileira e nos valores defendidos pelo bloco.

A programação também inclui rodas de conversa e atendimentos com psicóloga, com o objetivo de fortalecer a autoconfiança e o emocional das finalistas ao longo da preparação para a grande final.

Quem são as finalistas?

Entre as 15 finalistas do concurso estão: Bruna Christine, Camila Silva, Camila Morena, Carol Xavier, Cecília Cadile, Dandara Namíbia, Joana Sousa, Larissa Oliveira, Mavih Souza, Nayara Temporal, Rafaela Rosa, Raíssa Batista, Sarah Moraes, Stephanie Ingrid e Thuane Vitória.

Considerado um dos concursos mais aguardados do verão e do Carnaval baiano, a final que irá eleger a Deusa do Ébano 2026 acontece no dia 17 de janeiro.

Veja a programação das participantes

6 de janeiro (terça-feira)

Oficina: Imagem, Narrativa e Território nas Redes

Horário: 13h30 às 15h

Local: Sede do Ilê Aiyê – Senzala do Barro Preto

Condução: Entrelaço Comunicação

Oficina de Dança Afro

Horário: 15h15 às 17h

Local: Sede do Ilê Aiyê – Senzala do Barro Preto

Com as Rainhas Soraia Souza e Daiana Ribeiro

6 a 8 de janeiro (terça a quinta-feira)

Curso Dança dos Blocos Afro - Especial Candidatas

Horário: 18h

Local: FUNCEB

Com a Rainha Vânia Oliveira

9 de janeiro (sexta-feira)

Roda de conversa e atendimento psicológico

Horário: 15h

Psicóloga: Ilayne Sá

Local: Sede do Ilê Aiyê – Senzala do Barro Preto