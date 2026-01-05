ILÊ AIYÊ
Deusa do Ébano 2026: candidatas passam por preparação antes da final
Finalistas participam de atividades como oficinas e curso de verão
Está próxima a descoberta de quem será a Deusa do Ébano 2026, concurso promovido pelo Ilê Aiyê. Antes de saber quem assumirá o posto de Rainha do bloco afro, as 15 finalistas passam por um processo de preparação que começa nesta terça-feira, 6, na sede do Ilê Aiyê, Senzala do Barro Preto, no Curuzu.
As candidatas participam de atividades como oficinas de produção de conteúdo digital, dança afro, curso de verão e acompanhamento psicológico. Com temas centrais como representatividade, ancestralidade e identidade, o processo promove uma imersão na cultura afro-brasileira e nos valores defendidos pelo bloco.
A programação também inclui rodas de conversa e atendimentos com psicóloga, com o objetivo de fortalecer a autoconfiança e o emocional das finalistas ao longo da preparação para a grande final.
Quem são as finalistas?
Entre as 15 finalistas do concurso estão: Bruna Christine, Camila Silva, Camila Morena, Carol Xavier, Cecília Cadile, Dandara Namíbia, Joana Sousa, Larissa Oliveira, Mavih Souza, Nayara Temporal, Rafaela Rosa, Raíssa Batista, Sarah Moraes, Stephanie Ingrid e Thuane Vitória.
Considerado um dos concursos mais aguardados do verão e do Carnaval baiano, a final que irá eleger a Deusa do Ébano 2026 acontece no dia 17 de janeiro.
Veja a programação das participantes
- 6 de janeiro (terça-feira)
Oficina: Imagem, Narrativa e Território nas Redes
Horário: 13h30 às 15h
Local: Sede do Ilê Aiyê – Senzala do Barro Preto
Condução: Entrelaço Comunicação
Oficina de Dança Afro
Horário: 15h15 às 17h
Local: Sede do Ilê Aiyê – Senzala do Barro Preto
Com as Rainhas Soraia Souza e Daiana Ribeiro
- 6 a 8 de janeiro (terça a quinta-feira)
Curso Dança dos Blocos Afro - Especial Candidatas
Horário: 18h
Local: FUNCEB
Com a Rainha Vânia Oliveira
- 9 de janeiro (sexta-feira)
Roda de conversa e atendimento psicológico
Horário: 15h
Psicóloga: Ilayne Sá
Local: Sede do Ilê Aiyê – Senzala do Barro Preto
