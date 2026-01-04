Menu
CULTURA
PREMIAÇÃO

Wagner Moura e 'O Agente Secreto' concorrem no Critics Choice

Premiação será realizada neste domingo, 4, nos Estados Unidos

Redação

Por Redação

04/01/2026 - 12:59 h
Ator Wagner Moura
Ator Wagner Moura -

O ator brasileiro Wagner Moura e o filme O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho, concorrem neste domingo, 4, a prêmios no Critics Choice Awards, uma das mais importantes premiações do cinema na temporada que se encerra com o Oscar em março.

Wagner Moura concorre na categoria de Melhor Ator e o filme disputa o prêmio de Melhor Filme Internacional.

Leia Também:

Jornal dos EUA aponta O Agente Secreto como filme mais adorado do ano
Wagner Moura vence prêmio internacional por O Agente Secreto
Oscar 2026: após O Agente Secreto, Brasil tem outro filme na lista
O Agente Secreto vence prêmio internacional durante corrida ao Oscar

A principal concorrência de Wagner Moura na categoria é Leonardo DiCaprio, vencedor do Oscar por O Regresso, indicado pelo filme Uma Batalha Após a Outra, que também concorre a Melhor Filme.

Já na categoria de Melhor Filme Internacional, a grande concorrência do Brasil está no filme Foi Apenas um Acidente, do diretor iraniano Jafar Panahi.

A cerimônia da 31ª edição do Critics Choice Awards, que será realizada nos Estados Unidos, será exibida no Brasil a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão pela TNT e pela plataforma HBO Max.

Confira abaixo os indicados:

Melhor Ator

  • Timothée Chalamet – “Marty Supreme”
  • Leonardo DiCaprio – “Uma Batalha Após a Outra”
  • Joel Edgerton – “Train Dreams”
  • Ethan Hawke – “Blue Moon”
  • Michael B. Jordan – “Pecadores”
  • Wagner Moura – “O Agente Secreto”

Melhor Filme Internacional

  • “O Agente Secreto” (Brasil)
  • “Foi Apenas um Acidente” (França)
  • “A Garota Canhota” (Taiwan)
  • “No Other Choice” (Coreia do Sul)
  • “Sirāt” (Espanha)
  • “Belén” (Argentina)

