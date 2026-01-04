PREMIAÇÃO
Wagner Moura e 'O Agente Secreto' concorrem no Critics Choice
Premiação será realizada neste domingo, 4, nos Estados Unidos
O ator brasileiro Wagner Moura e o filme O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho, concorrem neste domingo, 4, a prêmios no Critics Choice Awards, uma das mais importantes premiações do cinema na temporada que se encerra com o Oscar em março.
Wagner Moura concorre na categoria de Melhor Ator e o filme disputa o prêmio de Melhor Filme Internacional.
A principal concorrência de Wagner Moura na categoria é Leonardo DiCaprio, vencedor do Oscar por O Regresso, indicado pelo filme Uma Batalha Após a Outra, que também concorre a Melhor Filme.
Já na categoria de Melhor Filme Internacional, a grande concorrência do Brasil está no filme Foi Apenas um Acidente, do diretor iraniano Jafar Panahi.
A cerimônia da 31ª edição do Critics Choice Awards, que será realizada nos Estados Unidos, será exibida no Brasil a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão pela TNT e pela plataforma HBO Max.
Confira abaixo os indicados:
Melhor Ator
- Timothée Chalamet – “Marty Supreme”
- Leonardo DiCaprio – “Uma Batalha Após a Outra”
- Joel Edgerton – “Train Dreams”
- Ethan Hawke – “Blue Moon”
- Michael B. Jordan – “Pecadores”
- Wagner Moura – “O Agente Secreto”
Melhor Filme Internacional
- “O Agente Secreto” (Brasil)
- “Foi Apenas um Acidente” (França)
- “A Garota Canhota” (Taiwan)
- “No Other Choice” (Coreia do Sul)
- “Sirāt” (Espanha)
- “Belén” (Argentina)
