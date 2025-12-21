Menu
CINEINSITE
DA BAHIA PARA O MUNDO

Wagner Moura vence prêmio internacional por O Agente Secreto

Ator brasileiro é eleito Melhor Ator em premiação importante dos Estados Unidos

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

21/12/2025 - 14:18 h
Sucesso coloca O Agente Secreto como uma das principais apostas do Brasil na temporada de premiações
O ator Wagner Moura conquistou mais um reconhecimento internacional por seu trabalho em O Agente Secreto. Nesta sexta-feira, 20, a Associação de Críticos de Cinema Online de Boston (BOFCA) anunciou os vencedores de sua premiação de 2025, e o brasileiro foi eleito Melhor Ator do ano por sua atuação no longa dirigido por Kleber Mendonça Filho.

O prêmio reforça o excelente momento vivido por O Agente Secreto, que segue em cartaz nos cinemas brasileiros e já ultrapassou a marca de 20 prêmios internacionais desde sua estreia no Festival de Cannes, em maio de 2025. O filme também foi destaque no New York Film Critics Circle, onde venceu nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Ator de 2025.

Além do reconhecimento para Wagner Moura, a premiação da BOFCA também celebrou outro talento brasileiro. Adolpho Veloso venceu a categoria de Melhor Fotografia pelo filme Sonhos de Trem, ampliando a presença do cinema nacional entre os premiados.

O sucesso crítico coloca O Agente Secreto como uma das principais apostas do Brasil na temporada de premiações. O longa entrou na lista de pré-indicados à 98ª cerimônia do Oscar 2026 nas categorias de Melhor Longa-Metragem Internacional e Melhor Escalação de Elenco, esta última criada recentemente pela Academia. A produção também aparece como forte candidata ao Globo de Ouro, consolidando seu prestígio internacional.

Escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto se passa no Brasil de 1977 e acompanha Marcelo, personagem vivido por Wagner Moura. Aos 40 anos, ele é um professor especializado em tecnologia que deixa a agitada São Paulo para tentar recomeçar a vida no Recife, fugindo de um passado violento e misterioso.

A chegada acontece durante a semana do Carnaval, período em que a aparente tranquilidade da cidade começa a se desfazer. Aos poucos, Marcelo percebe que atraiu novamente o caos que sempre tentou evitar, passando a ser espionado pelos vizinhos e entendendo que o lugar que imaginava ser um refúgio está longe de oferecer paz.

Com prêmios acumulados, forte repercussão internacional e boas chances na corrida pelo Oscar, O Agente Secreto confirma o protagonismo do cinema brasileiro no cenário global e consolida Wagner Moura como um dos grandes nomes da temporada.

x