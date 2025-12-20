Esse filme de ficção científica virou fenômeno e já é TOP 1 da Netflix

Filme rapidamente alcançou o topo do ranking brasileiro da Netflix - Foto: Divulgação

Lançado nesta sexta-feira, 19, A Grande Inundação rapidamente alcançou o topo do ranking brasileiro da Netflix e vem chamando atenção do público pela forma como retrata o colapso da humanidade.

Ambientado no último dia na Terra, o longa de ficção científica foge do espetáculo grandioso e aposta em uma narrativa intimista, centrada na sobrevivência e nas decisões humanas sob pressão.

Estrelado por Kim Da-mi, conhecida por Itaewon Class, o filme acompanha Goo An-na, uma mulher que tenta salvar o filho enquanto o planeta enfrenta uma catástrofe irreversível. Após o impacto de um asteroide na Antártida, chuvas torrenciais fazem os oceanos avançarem sobre as cidades, colocando em risco a vida de bilhões de pessoas.



Em vez de acompanhar o caos global, a narrativa se concentra quase inteiramente no prédio onde An-na mora, que passa a ser lentamente engolido pela água. Os apartamentos se transformam em armadilhas verticais, e cada andar submerso exige escolhas cada vez mais difíceis.

A inundação, desde o início, é apresentada menos como destruição física e mais como consequência lógica de uma sequência de decisões humanas.

Durante a tentativa de fuga, An-na encontra Ja-In, interpretado por Kwon Eun-sung, e, mais tarde, Hee-jo, vivido por Park Hae-jo, um agente encarregado de conduzir sobreviventes até o terraço do edifício, onde um helicóptero fará o resgate. A travessia pelos andares alagados também revela encontros breves com outras pessoas que já aceitaram o fim iminente.

Ao evitar explicações fáceis e cenas exageradas de destruição, A Grande Inundação constrói sua força ao retratar personagens comuns lidando com medo, culpa, esperança e sacrifício.

A ameaça não está apenas na água que sobe, mas nas escolhas feitas quando o tempo se esgota, elemento que ajuda a explicar por que o filme se tornou um fenômeno global e já lidera o TOP 1 da Netflix.

Veja o trailer: