Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SE LIGA NA DICA!

Esse filme de ficção científica virou fenômeno e já é TOP 1 da Netflix

Produção aposta em tensão humana e escolhas extremas no último dia da Terra

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

20/12/2025 - 20:07 h
Filme rapidamente alcançou o topo do ranking brasileiro da Netflix
Filme rapidamente alcançou o topo do ranking brasileiro da Netflix -

Lançado nesta sexta-feira, 19, A Grande Inundação rapidamente alcançou o topo do ranking brasileiro da Netflix e vem chamando atenção do público pela forma como retrata o colapso da humanidade.

Ambientado no último dia na Terra, o longa de ficção científica foge do espetáculo grandioso e aposta em uma narrativa intimista, centrada na sobrevivência e nas decisões humanas sob pressão.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

6 séries curtas de mistério da Netflix para ver neste fim de semana
9 filmes incríveis na Netflix para maratonar neste fim de semana
O filme faroeste imperdível e esquecido na Netflix para ver agora

Estrelado por Kim Da-mi, conhecida por Itaewon Class, o filme acompanha Goo An-na, uma mulher que tenta salvar o filho enquanto o planeta enfrenta uma catástrofe irreversível. Após o impacto de um asteroide na Antártida, chuvas torrenciais fazem os oceanos avançarem sobre as cidades, colocando em risco a vida de bilhões de pessoas.

Em vez de acompanhar o caos global, a narrativa se concentra quase inteiramente no prédio onde An-na mora, que passa a ser lentamente engolido pela água. Os apartamentos se transformam em armadilhas verticais, e cada andar submerso exige escolhas cada vez mais difíceis.

A inundação, desde o início, é apresentada menos como destruição física e mais como consequência lógica de uma sequência de decisões humanas.

Durante a tentativa de fuga, An-na encontra Ja-In, interpretado por Kwon Eun-sung, e, mais tarde, Hee-jo, vivido por Park Hae-jo, um agente encarregado de conduzir sobreviventes até o terraço do edifício, onde um helicóptero fará o resgate. A travessia pelos andares alagados também revela encontros breves com outras pessoas que já aceitaram o fim iminente.

Ao evitar explicações fáceis e cenas exageradas de destruição, A Grande Inundação constrói sua força ao retratar personagens comuns lidando com medo, culpa, esperança e sacrifício.

A ameaça não está apenas na água que sobe, mas nas escolhas feitas quando o tempo se esgota, elemento que ajuda a explicar por que o filme se tornou um fenômeno global e já lidera o TOP 1 da Netflix.

Veja o trailer:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

filmes Netflix

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Filme rapidamente alcançou o topo do ranking brasileiro da Netflix
Play

Esse filme de ficção científica virou fenômeno e já é TOP 1 da Netflix

Filme rapidamente alcançou o topo do ranking brasileiro da Netflix
Play

Avatar 3 e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Filme rapidamente alcançou o topo do ranking brasileiro da Netflix
Play

Novo reality da Netflix acompanha brasileiras com namorados coreanos

Filme rapidamente alcançou o topo do ranking brasileiro da Netflix
Play

O filme da Netflix que não vai deixar você desgrudar os olhos da tela

x