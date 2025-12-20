Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SE LIGA NA DICA!

O filme faroeste imperdível e esquecido na Netflix para ver agora

Produção aclamada pela crítica surpreende com estilo e elenco de peso

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

20/12/2025 - 14:15 h
Filme esquecido na Netflix propõe uma revisão ousada do gênero faroeste
Filme esquecido na Netflix propõe uma revisão ousada do gênero faroeste -

É comum se perder no vasto catálogo da Netflix, mas um faroeste sangrento de vingança lançado em 2021 merece atenção especial: Vingança & Castigo.

Dirigido por Jeymes Samuel, o longa propõe uma revisão ousada de um gênero historicamente marcado pela ausência de protagonistas negros, ao apresentar uma história conduzida quase exclusivamente por personagens negros, com identidade própria, códigos e um forte senso de reivindicação histórica.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

6 séries curtas de mistério da Netflix para ver neste fim de semana
9 filmes incríveis na Netflix para maratonar neste fim de semana
Oscar 2026: após O Agente Secreto, Brasil tem outro filme na lista

Cheio de astros, o filme conta com um grande elenco que inclui Idris Elba e Zazie Beetz, além de nomes como Regina King, Lakeith Stanfield, Danielle Deadwyler, Edi Gathegi, RJ Cyler, Damon Wayans Jr. e Woody McClain.

A trama acompanha o jovem caubói Nat Love (Jonathan Majors), que testemunha o assassinato dos pais pelas mãos do cruel fora da lei Rufus Buck (Idris Elba), responsável por marcar o garoto com uma cicatriz que o acompanhará para sempre. Anos depois, Nat se transforma em um pistoleiro movido pela vingança.

Quando Buck deixa a prisão, Nat reúne sua antiga gangue para acertar as contas. Embora parta de uma estrutura clássica de vingança, o filme se destaca pelo estilo marcante, personagens potentes, conflitos internos e um pano de fundo de injustiça histórica que amplia o impacto da narrativa.

A recepção também chama atenção: no Rotten Tomatoes, o longa soma 88% de aprovação da crítica e 93% do público, números próximos da perfeição para um título que passou despercebido por muitos.

Vale lembrar que o faroeste está disponível na Netflix e pode ser uma excelente escolha para quem busca ação, identidade e um elenco de primeira linha hoje.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

filmes Netflix

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Filme esquecido na Netflix propõe uma revisão ousada do gênero faroeste
Play

Esse filme de ficção científica virou fenômeno e já é TOP 1 da Netflix

Filme esquecido na Netflix propõe uma revisão ousada do gênero faroeste
Play

Avatar 3 e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Filme esquecido na Netflix propõe uma revisão ousada do gênero faroeste
Play

Novo reality da Netflix acompanha brasileiras com namorados coreanos

Filme esquecido na Netflix propõe uma revisão ousada do gênero faroeste
Play

O filme da Netflix que não vai deixar você desgrudar os olhos da tela

x