O filme faroeste imperdível e esquecido na Netflix para ver agora

Filme esquecido na Netflix propõe uma revisão ousada do gênero faroeste

É comum se perder no vasto catálogo da Netflix, mas um faroeste sangrento de vingança lançado em 2021 merece atenção especial: Vingança & Castigo.

Dirigido por Jeymes Samuel, o longa propõe uma revisão ousada de um gênero historicamente marcado pela ausência de protagonistas negros, ao apresentar uma história conduzida quase exclusivamente por personagens negros, com identidade própria, códigos e um forte senso de reivindicação histórica.

Cheio de astros, o filme conta com um grande elenco que inclui Idris Elba e Zazie Beetz, além de nomes como Regina King, Lakeith Stanfield, Danielle Deadwyler, Edi Gathegi, RJ Cyler, Damon Wayans Jr. e Woody McClain.



A trama acompanha o jovem caubói Nat Love (Jonathan Majors), que testemunha o assassinato dos pais pelas mãos do cruel fora da lei Rufus Buck (Idris Elba), responsável por marcar o garoto com uma cicatriz que o acompanhará para sempre. Anos depois, Nat se transforma em um pistoleiro movido pela vingança.

Quando Buck deixa a prisão, Nat reúne sua antiga gangue para acertar as contas. Embora parta de uma estrutura clássica de vingança, o filme se destaca pelo estilo marcante, personagens potentes, conflitos internos e um pano de fundo de injustiça histórica que amplia o impacto da narrativa.

A recepção também chama atenção: no Rotten Tomatoes, o longa soma 88% de aprovação da crítica e 93% do público, números próximos da perfeição para um título que passou despercebido por muitos.

Vale lembrar que o faroeste está disponível na Netflix e pode ser uma excelente escolha para quem busca ação, identidade e um elenco de primeira linha hoje.