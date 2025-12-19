Oscar 2026: após O Agente Secreto, Brasil tem outro filme na lista

“O Agente Secreto” desponta como uma das grandes apostas para o Oscar 2026 - Foto: Divulgação

Entre inúmeros sucessos, como “Ainda Estou Aqui”, do cinema brasileiro, “O Agente Secreto” desponta como uma das grandes apostas para o Oscar 2026, aparecendo entre os pré-indicados na categoria de Melhor Filme Internacional. No entanto, a produção não é a única representante do Brasil na lista, que conta com outros destaques nacionais na corrida pela estatueta.

Na categoria Melhor Curta-Metragem em Live Action, a produção “Amarela” aparece entre as pré-selecionadas. O filme integra a trilogia formada por “Kokoro to Kokoro – De Coração a Coração” (2022) e “Vento Dourado” (2023). O curta narra a história de Erika, uma jovem nipo-brasileira que desafia as tradições da família japonesa ao decidir torcer pelo Brasil na Copa do Mundo de 1998.

O audiovisual brasileiro também marca presença na disputa por Melhor Documentário, com “Apocalipse nos Trópicos”, dirigido por Petra Costa, que aborda a relação entre religião e política no Brasil.

Ainda na mesma categoria, o documentário “Yanuni”, da cacica Juma Xipaia em parceria com Leonardo DiCaprio, acompanha a luta do povo Xipaya contra o garimpo ilegal em terras indígenas. Já na categoria de Melhor Fotografia, o trabalho “Sonhos de Trem”, de Adolpho Veloso, figura entre os finalistas.

A lista oficial de indicados ao Oscar será divulgada em 22 de janeiro de 2026, enquanto a cerimônia de premiação está marcada para 15 de março.