VAI ASSISTIR?

Essa série da Netflix é baseada em tragédia real que chocou o mundo

Produção com apenas seis episódios transforma um desastre histórico em uma narrativa tensa e emocional

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

19/12/2025 - 16:03 h
Série da Netflix prende o espectador do início ao fim -

A Netflix abriga uma de suas produções mais impactantes baseadas em fatos reais com A Inundação do Milênio. A série polonesa, curta e intensa, transforma um desastre histórico em uma narrativa marcada por tensão constante, escolhas extremas e consequências humanas profundas, concentradas em apenas seis episódios.

Com apenas seis episódios, a série prende o espectador do início ao fim ao apostar em uma narrativa crua, emocional e extremamente realista, distante do entretenimento superficial que costuma dominar os catálogos de streaming.

O impacto vem da sensação constante de urgência, em que cada decisão pode significar salvação ou destruição.

Inspirada em eventos reais ocorridos em 1997, a trama revisita a chamada Inundação do Milênio, desastre natural que atingiu duramente a Polônia, além de regiões da Alemanha e da República Tcheca. Mais do que mostrar os danos materiais, a série constrói um retrato poderoso das consequências humanas, sociais e políticas provocadas pelo caos.

A história acompanha uma cientista que, após analisar centenas de pesquisas, percebe que os níveis das águas estão subindo rapidamente e que uma cidade inteira corre risco de ser tomada pela inundação. Ao tentar alertar as autoridades, ela se depara com um sistema burocrático que ignora sinais claros da catástrofe iminente. Conforme o tempo passa e a água avança, as chances de evitar o pior diminuem drasticamente.

O ponto mais dramático surge quando o governo local considera uma decisão extrema: sacrificar áreas rurais para proteger a cidade, criando barricadas e condenando vilarejos inteiros ao desastre. A escolha provoca uma ruptura social profunda, revolta parte da população afetada e expõe conflitos morais que emergem quando o tempo se esgota.

Paralelamente à catástrofe, a série também acompanha a disputa política para eleger um novo secretário. Nesse contexto, um dos candidatos toma uma atitude estratégica que pode garantir sua vitória eleitoral. Jakub Marczak entra em contato com Jásmina Tremer, uma das maiores especialistas do país e a única capaz de reduzir os danos da inundação que ameaça milhares de vidas.

Com episódios de duração equilibrada e uma estrutura narrativa enxuta, A Inundação do Milênio entrega uma experiência intensa e sem excessos. Cada capítulo avança a trama com precisão, mantendo o ritmo acelerado e a carga emocional elevada, o que explica por que a produção voltou a repercutir mundialmente e a chocar o público mesmo anos após sua estreia.

