O filme de ação explosivo da Netflix que virou fenômeno no TOP 1

A ação é o grande motor e diferencial do novo filme da Netflix - Foto: Divulgação

The Killer se consolidou como o filme mais assistido da Netflix no momento, alcançando o TOP 1 da plataforma e chamando a atenção especialmente dos fãs de ação.

Com cerca de 125 minutos de duração, o longa entrega uma experiência intensa, marcada por tiroteios estilizados, perseguições eletrizantes e cenas que prometem ficar na memória do público.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A produção é uma nova leitura do clássico homônimo de John Woo, lançado em 1989 em Hong Kong e considerado um dos filmes de ação mais influentes da história.

Agora ambientada em Paris, a história acompanha Zee (Nathalie Emmanuel), uma assassina profissional temida no submundo e conhecida como “a Rainha dos Mortos”. Letal e eficiente, ela segue um código rígido: não matar civis.



Esse código entra em choque quando Zee recebe de seu mentor e treinador, Finn (Sam Worthington), a missão de eliminar um grupo de gângsteres em uma boate. “Ninguém sai vivo daquela sala”, Finn a instrui. Durante o ataque, executado no mais puro estilo John Woo, Zee poupa a vida de Jenn (Diana Silvers), uma cantora americana desarmada que acaba perdendo a visão no confronto.

O gesto de misericórdia desencadeia uma caçada implacável. O cliente da missão, o poderoso criminoso Jules Gobert (Eric Cantona), não aceita falhas, e Finn passa a pressionar Zee para corrigir o “erro” e eliminar a sobrevivente. Paralelamente, o caso chama a atenção do experiente, porém frustrado, detetive da polícia de Paris Sey (Omar Sy), designado para investigar o massacre na boate.

A investigação conduz Sey a uma teia que envolve um príncipe saudita mimado (Saïd Taghmaoui), US$ 350 milhões em heroína roubada e a figura vulnerável de Jenn, agora hospitalizada e alvo de homens misteriosos. Em uma reviravolta inesperada, é a própria Zee quem surge para proteger a jovem, movimento que a coloca diretamente no radar do investigador.

Apesar de não reinventar a fórmula dos filmes de assassinos, o roteiro aposta em reviravoltas eficientes e personagens capazes de sustentar a narrativa. Nathalie Emmanuel se destaca ao imprimir carisma e uma inocência ilusória à protagonista, ao mesmo tempo em que demonstra a fisicalidade exigida pelo cinema de Woo. Omar Sy surge como um contraponto sólido, equilibrando ação e investigação.

Como esperado, a ação é o grande motor do filme. John Woo imprime novamente suas marcas registradas: câmera lenta, telas divididas, imagens marcantes, duelos armados e pombas brancas. O longa reúne perseguições bem coreografadas, um tiroteio intenso em um hospital e um confronto final eletrizante.

Mesmo dialogando diretamente com o filme de 1989, Woo evita uma simples recriação de sua obra-prima. As mudanças de cenário, tom e personagens trazem frescor ao remake e permitem revisitar a história sob uma nova perspectiva.

O resultado é um filme que agrada aos fãs de ação, honra o legado do original e explica por que The Killer se tornou, rapidamente, o título mais visto da Netflix.