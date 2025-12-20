6 séries curtas de mistério da Netflix para ver neste fim de semana

Séries curtas de mistério na Netflix são uma boa pedida para quem busca uma produção envolvente para assistir no fim de semana - Foto: Divulgação

Quando o fim de semana chega, cresce também a vontade de desacelerar e se deixar envolver por boas histórias. Para quem prefere narrativas mais enxutas, as minisséries de mistério surgem como uma escolha certeira: são produções com poucos episódios, ritmo ágil e tramas pensadas para manter a tensão até o desfecho.

No catálogo da Netflix, esse formato se destaca ao reunir histórias que exploram crimes, segredos bem guardados, relações perigosas e acontecimentos inexplicáveis. Ao apostar em temporadas curtas, essas séries conseguem desenvolver personagens e conflitos sem excessos, criando experiências intensas e ideais para maratonar.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Outro atrativo está na variedade de abordagens. Algumas produções mergulham no suspense psicológico, enquanto outras flertam com o drama, o thriller ou até elementos mais simbólicos e existenciais. Em comum, todas apostam em reviravoltas e atmosferas inquietantes, capazes de prender a atenção do início ao fim.



Pensando nesse tipo de experiência, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções de minisséries de mistério disponíveis na Netflix, perfeitas para quem quer transformar o fim de semana em uma maratona cheia de tensão e curiosidade.

6 séries para assistir agora na Netflix

Cidade de Sombras

Cena de Cidade de Sombras | Foto: Divulgação

Cidade de Sombras é uma série espanhola ambientada em Barcelona que mergulha nos bastidores mais obscuros da cidade. A investigação tem início quando um corpo carbonizado é encontrado pendurado na icônica La Pedrera, um crime chocante que força o retorno de Milo Malart (Isak Férriz), um detetive afastado da polícia por insubordinação.



Ao lado da inspetora Rebeca Garrido (Verónica Echegui), Milo se envolve em uma apuração complexa, marcada por segredos, jogos de poder e conexões perigosas entre a vítima e figuras influentes. Enquanto as pressões institucionais aumentam, a dupla corre contra o tempo para impedir que novos crimes transformem Barcelona em um cenário ainda mais sombrio.

O Monstro em Mim

Cena de O Monstro em Mim | Foto: Divulgação

Aggie Wiggs (Claire Danes) é uma escritora de sucesso que se afastou da vida pública após a morte trágica de seu filho, mergulhada em um luto profundo que a impede de voltar a escrever. Reclusa e emocionalmente fragilizada, ela tenta reconstruir a própria rotina até que um acontecimento inesperado rompe seu isolamento.



A chegada de Nile Sheldon (Matthew Rhys), um poderoso magnata do mercado imobiliário — e antigo suspeito do desaparecimento da própria esposa — desperta em Aggie uma mistura de medo e fascínio. A história perturbadora do novo vizinho se transforma em combustível criativo, levando a autora a retomar a escrita e iniciar um novo livro.

No entanto, à medida que ela se aprofunda na investigação e na narrativa, segredos sombrios vêm à tona, arrastando Aggie para um jogo perigoso em que obsessão, verdade e sobrevivência se confundem.

Por Trás de Seus Olhos

Cena de Por Trás de Seus Olhos | Foto: Divulgação

Louise (Simona Brown) é uma mãe solteira dedicada, presa a uma rotina previsível e desejando um pouco mais de emoção na vida. Em uma noite impulsiva, ela vai a um pub e conhece David (Tom Bateman), um homem charmoso e enigmático que parece oferecer exatamente a fuga que ela procura.



O encanto logo se transforma em choque quando Louise descobre que David é casado — e, pior, seu novo chefe no consultório de psiquiatria onde trabalha. O flerte aparentemente inofensivo evolui para um relacionamento arriscado, marcado por culpa e tensão. A situação se complica ainda mais quando Louise conhece Adele (Eve Hewson), a esposa de David, e uma amizade improvável nasce entre as duas.

Enredada em uma teia de mentiras, traições e desejos proibidos, Louise passa a questionar as intenções do casal. Quanto mais se aproxima, mais perturbadores se tornam os segredos escondidos por trás da fachada de um casamento perfeito, e maior é o perigo de descobrir a verdade.

Bem-vindos à Vizinhança

Cena de Bem-vindos à Vizinhança | Foto: Divulgação

Nora (Naomi Watts) e Dean Brannock (Bobby Cannavale) finalmente realizam o sonho de comprar a casa perfeita: ampla, acolhedora e ideal para criar a família que sempre imaginaram. A mudança representa um recomeço, até que pequenos sinais começam a abalar a sensação de segurança do novo lar.



Cartas anônimas passam a surgir na caixa de correio, enviadas por uma figura misteriosa que se apresenta como “O Observador”. Nas mensagens, o remetente revela uma obsessão perturbadora pela casa e questiona o casal sobre o passado do imóvel.

Com o tempo, os bilhetes se tornam cada vez mais frequentes e ameaçadores, transformando o sonho em um pesadelo psicológico que leva os Brannock a considerar abandonar aquilo que parecia ser o lar perfeito.

The Hunting Wives: Casadas e Caçadoras

Cena de The Hunting Wives: Casadas e Caçadoras | Foto: Divulgação

Sophie O’Neil se muda com a família para uma pequena cidade do Texas em busca de um recomeço, mas logo se vê atraída pelo círculo sedutor e perigoso liderado pela carismática socialite Margo Banks. O que começa como uma amizade envolvente rapidamente se transforma em um mergulho em um universo de obsessão, poder e desejos reprimidos.



A situação ganha contornos ainda mais sombrios quando o corpo de uma adolescente é encontrado na floresta onde o grupo conhecido como “as esposas caçadoras” costuma se reunir. Em meio a segredos bem guardados e relações cada vez mais tóxicas, Sophie passa a questionar em quem pode confiar, e até onde esse jogo de sedução e violência pode levá-la.

Despachos de Outro Lugar

Cena de Despachos de Outro Lugar | Foto: Divulgação

Peter (Jason Segel), Janice (Sally Field), Fredwynn (Andre Benjamin) e Simone (Eve Lindley) levam vidas comuns, marcadas pela monotonia e pela sensação de vazio do cotidiano. Pessoas distintas, eles compartilham a mesma rotina banal e sem grandes surpresas.



Essa normalidade é quebrada quando os quatro encontram um misterioso quebra-cabeça escondido, criado pelo excêntrico Octavio Coleman (Richard E. Grant). Ao aceitarem cumprir os desafios propostos pelo jogo, eles passam a se envolver em uma experiência enigmática que transforma suas perspectivas, revelando que o mistério por trás das pistas é muito mais profundo do que imaginavam.