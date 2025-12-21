O filme mais indicado ao Globo de Ouro chega à HBO Max e mira o Oscar

O novo filme disponível na HBO Max é um sucesso de crítica e público - Foto: Divulgação

O aguardado Uma Batalha Após a Outra acaba de chegar ao catálogo da HBO Max impulsionado por uma temporada de prêmios histórica.



Com nove indicações ao Globo de Ouro, o longa se tornou o filme com o maior número de nomeações da premiação que acontece no próximo ano, consolidando-se como uma das maiores promessas para o Oscar 2026 e um forte concorrente em todas as categorias principais.

Sucesso absoluto de crítica e público, o filme soma 95% de aprovação da crítica e 85% do público no Rotten Tomatoes. Apesar da longa duração, a narrativa envolve com personagens bem construídos, cenas marcantes e um ritmo que sustenta a tensão do início ao fim, deixando, ao final, um claro gostinho de “quero mais”.



Entre as indicações ao Globo de Ouro, Uma Batalha Após a Outra concorre a Melhor Filme – Musical ou Comédia, além de Melhor Ator em Musical ou Comédia para Leonardo DiCaprio, Melhor Atriz em Musical ou Comédia para Chase Infiniti, Melhor Atriz Coadjuvante para Teyana Taylor e Melhor Ator Coadjuvante para Sean Penn e Benicio Del Toro.

O desempenho robusto reforça a expectativa de que o longa possa “varrer” o Oscar, cujas indicações serão anunciadas em 22 de janeiro.

Na trama, Leonardo DiCaprio interpreta Bob Ferguson, um ex-revolucionário que sai da aposentadoria para enfrentar a missão mais importante de sua vida: resgatar a filha sequestrada.

Marcado por frustrações e uma trajetória fracassada após a juventude na guerrilha, ele é forçado a reunir antigos companheiros quando o mais cruel de seus inimigos retorna após 16 anos desaparecido, desencadeando uma corrida implacável contra o tempo.

O projeto marca a primeira colaboração entre DiCaprio e Paul Thomas Anderson, que assina roteiro e direção. O cineasta se inspirou em Vineland, livro de Thomas Pynchon, para construir uma narrativa que mistura drama, humor ácido e comentário político.

Além de DiCaprio, o elenco é recheado de estrelas e novos talentos que prometem dominar Hollywood. Estão no filme Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor, Sean Penn, a cantora Alana Haim, e a jovem Chase Infiniti.

Com nove indicações ao Globo de Ouro e 14 ao Critics Choice Awards, Uma Batalha Após a Outra chega à HBO Max já com status de favorito na corrida pelo Oscar 2026.

Veja o trailer: