Jornal dos EUA aponta O Agente Secreto como filme mais adorado do ano

Antes de ganhar projeção na imprensa norte-americana, O Agente Secreto já havia feito história no Festival de Cannes - Foto: Divulgação

Em meio a uma das temporadas de premiações mais disputadas dos últimos anos, O Agente Secreto ganhou destaque internacional. O Washington Post classificou o longa brasileiro como “o filme mais adorado do ano”, reforçando sua força na corrida por prêmios como o Globo de Ouro, e, possivelmente, o Oscar 2026.

A análise foi assinada pela jornalista Jada Yuan, que destacou tanto o desempenho do filme quanto as chances de Wagner Moura na disputa por reconhecimento internacional. Segundo ela, “O Agente Secreto é o filme brasileiro de maior bilheteria do ano e possivelmente o mais universalmente adorado de 2025”.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Antes de ganhar projeção na imprensa norte-americana, o longa já havia feito história no Festival de Cannes. Na edição deste ano, o filme levou dois dos principais troféus: Melhor Direção para Kleber Mendonça Filho e Melhor Ator para Wagner Moura. A produção também recebeu a Premiação de Cinema de Arte e o prêmio da crítica da FIPRESCI.

Ambientado em Recife, em 1977, O Agente Secreto acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna à cidade natal em busca de tranquilidade após anos fora. O reencontro com o passado, no entanto, revela um ambiente marcado por perigos, vigilância e segredos inquietantes.

Ao longo da narrativa, o filme constrói um retrato da sociedade brasileira durante a ditadura militar, abordando temas como repressão política, restrição de direitos e o uso da tecnologia como instrumento de controle do Estado.

Além de Moura, o elenco reúne nomes de peso do cinema nacional, como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Roberto Diogenes e Hermila Guedes. O ator alemão Udo Kier, conhecido por Bacurau, também integra a produção. A direção e o roteiro são assinados por Kleber Mendonça Filho.

Atualmente, O Agente Secreto segue em exibição nos cinemas brasileiros, com distribuição da Vitrine Filmes.